정부, KTX·SRT 단계적 통합 추진

정부가 내년 말까지 각자 운행 중인 고속철도인 KTX와 SRT의 단계적 통합을 추진한다.



8일 국토교통부에 따르면 내년 3월부터는 서울역에 SRT를, 수서역에 KTX를 각기 투입하는 KTX·SRT 교차 운행을 시작한다. 하반기부터 KTX와 SRT를 구분하지 않고 열차를 연결해 운행하면서 통합 편성·운영을 본격화한다.



이번 계획대로 통합이 이뤄질 경우 한국철도공사(코레일)과 SR은 2013년 12월 분리된 이후 약 13년 만에, 고속철도는 SRT가 2016년 12월 운행을 시작한 이래 10년 만에 합쳐지게 된다.



국토부는 이날 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 이 같은 내용의 고속철도 통합 로드맵을 발표했다.



코레일이 운영하는 KTX와 SR이 운영하는 SRT의 통합 논의는 경쟁을 통한 효율성 확보를 이유로 SR이 출범한 당시부터 꾸준히 이어져 왔다. 이후 지난 21대 대선에서 이재명 대통령의 공약에 포함되면서 정부 출범과 함께 본격 추진됐다.



국토부는 양사 노사 및 전문가 간담회 등에서 의견을 수렴해 이번 로드맵을 마련했다.



윤진환 국토부 철도국장은 “고속철도 분리 운영이 정책의 실패라고 볼 수는 없지만 10년 가까운 경쟁 체제의 편익과 비효율을 비교하면 통합에 따른 효율 증대 효과가 더 크다는 정책적 판단을 내렸다”고 통합 추진 배경을 설명했다.



이번 로드맵은 2026년 말까지 코레일과 SR의 기관 통합을 비롯해 이원화된 고속철도의 완전 통합을 이루는 것을 골자로 한다. 통합을 통해 고속철도 운행 횟수를 늘리는 등 국민 편의는 확대하고 안전성을 강화한다는 구상이다.



먼저 내년 3월에는 SRT 기종점인 수서역에 총 955석(20량) 규모의 KTX-1 열차를 투입해 좌석 부족이 이어져 온 수서발 고속철도의 좌석 공급을 확대한다. 동시에 고속철도 예·발매 시스템의 단계적 통합도 추진한다.



내년 6월부터는 KTX-산천 등과 SRT 철도차량을 복합 연결하고 서울역과 수서역을 자유롭게 운행하도록 하는 시범 사업을 시작해 통합 편성을 점차 확대한다. 아울러 내년 말까지는 하나의 앱으로 KTX·SRT의 결제와 발권이 가능하게 한다. 또 코레일은 통합 이후 중복 비용을 줄여 KTX 운임을 10% 할인하는 방안도 검토하고 있다고 국토부는 설명했다.



김윤덕 국토부 장관은 “고속철도 통합은 흡수통합이 아니라 한국의 철도산업 경쟁력을 높이는 방안으로 추진할 것”이라며 “통합 과정에서 SR 직원의 불이익이 없도록 정부가 각별히 챙길 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]