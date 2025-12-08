서현진 “‘러브 미’는 세대별 사랑과 연애가 있는 신선한 작품”

배우 서현진이 차기작으로 JTBC ‘러브 미’를 선택한 이유에 대해 “나의 사랑, 가족의 사랑을 바라보는 특별한 멜로이기 때문”이라고 밝혀 더욱 기대를 돋운다.

8일 JTBC 새 금요시리즈 러브 미 제작진에 따르면 서현진은 극 중 남부러울 것 없어 보이는 워너비 싱글 서준경을 연기한다. 산부인과 전문의란 번듯한 직업과 누가 봐도 빠지지 않는 외모에 당찬 성격까지 갖췄다. 하지만 그 속은 다르다. 7년 전 엄마 김미란(장혜진)의 사고 이후 마음의 문을 닫았고, 남들에게 그 외로움을 들키지 않기 위해 부단히 노력한 인물이다.

옆집남자 주도현(장률)과의 우연한 만남은 그녀의 일상에 변화의 파고를 일으킨다. 자꾸 눈에 보이던 도현은 준경의 깊은 외로움을 알아보고 이해하고 그녀에게 스며든다. 그 과정에서 두 사람은 사랑의 현실적 답을 얻기 위해 함께 부딪히며 나아가기 위해 노력한다는 점이 이들 멜로의 포인트다.

서현진은 “준경과 도현은 여러 사건 속에서 늘 선택의 기로에 선다”고 설명하며 “각자의 관점에서 그 선택에 대한 생각을 덧입혀 보시고, 함께 이야기를 나눴으면 좋겠다”는 바람을 먼저 드러냈다.

‘가족’이란 키워드는 서현진이 작품을 선택하는 데 가장 주요한 이유가 됐다. 서현진은 “내 동생, 내 아빠의 연애를 볼 일이 없지 않나. 러브 미는 나의 사랑, 그리고 가족의 사랑을 바라보는 두 가지 관점이 있는, 세대별 사랑과 연애가 있는 신선한 작품이라고 생각했다”고 말했다.

“가족은 지지고 볶아도 결국 같이 가는 사람들이다. 관계를 맺기 위해 노력해야 하는 사회적 인연들과 달리, 굳이 인위적으로 애쓰지 않아도 된다는 의미다”라고 설명한 서현진은 “그래서 가족에게 다른 잣대를 대는 부분과 내 나이대에 일어날 수 있는 상황에 깊이 몰입했다”고 덧붙였다. 내 인생만 애틋하고, 조금은 이기적이라 어쩌면 더 평범한 30대의 서준경, 그리고 50대 아빠 서진호(유재명)와 20대 동생 서준서(이시우)가 깊은 상실에서 벗어나 시작하게 될 세대별 멜로가 기대를 모으는 대목이다.

마지막으로 서현진은 “러브 미는 연말에 어울리는 따뜻하고 격정적인 드라마다. 편하게 보시고 많은 이야기 나누는 작품이길 바란다”고 관전 포인트를 남겼다.



한편 러브 미는 요세핀 보르네부쉬가 창작한 동명의 스웨덴 오리지널 시리즈를 원작으로 한다. 서현진이 2018년 ‘뷰티 인사이드’ 이후 7년 만에 JTBC와 재회한 작품으로 일찍부터 관심을 끌고 있다.

