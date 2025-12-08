[내야외야] KT 클로저 박영현, 모교 유신고에 1000만원 상당 야구용품 기부

“조금이나마 도움이 되길!”
프로야구 KT의 마무리 투수 박영현이 8일 오전 모교 유신고를 방문해 1000만원 상당의 야구 용품을 기부했다.
박영현은 현재 비시즌 기간 병역특례 규정에 따른 봉사활동을 유신고에서 진행하고 있다. 이 가운데 훈련 중인 후배들의 모습을 보며 기부를 결심했다는 후문이다. “비시즌 동안 모교에서 봉사활동을 하며 후배들이 훈련에 임하는 모습을 자주 보게 됐다”고 운을 뗀 그는 “열정적으로 운동하는 후배들을 보며 조금이나마 도움이 되고 싶었다”고 설명했다.
유신고 관계자는 “박영현 선수는 매년 모교를 찾아 후배들의 성장을 위해 다양한 방식으로 도움을 주고 있다”며 “이번 기부 역시 후배들에게 큰 격려와 동기부여가 될 것”이라고 감사의 뜻을 밝혔다.
한편 박영현은 “요즘은 오전에는 개인 훈련, 오후에는 봉사활동을 병행하며 하루 일과를 보내고 있다”며 “내년 1월 월드 베이스볼 클래식(WBC) 대표팀 소집 일정에 맞춰 몸 상태를 끌어올리고 있는 만큼 최종 엔트리에 선발된다면 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 다짐을 전했다.
김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com
