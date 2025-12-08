백호, 29일 육군 현역 입대…“당일 공식 행사 없어”

가수 백호. 뉴시스

그룹 뉴이스트 출신 가수 백호가 입대한다.

팀 백호는 8일 공식 SNS를 통해 “백호는 오는 29일 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무할 예정”이라고 알렸다.

이어 “입소 당일 별도의 공식 행사는 진행되지 않는다. 더불어 훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 입소 현장 방문은 삼가주시길 부탁드린다”고 전했다.

또한 “백호가 국방의 의무를 이행하고 건강하게 복귀하는 날까지 팬 여러분의 따뜻한 격려와 지속적인 사랑 부탁한다”고 덧붙였다.

백호는 2012년 뉴이스트로 데뷔했다. 이후 ‘여보세요’, ‘여왕의 기사’, ‘페이스’(FACE) 등 히트곡을 발표했다. 2017년에는 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌 2’에 출연했으며, 유닛 ‘뉴이스트 W’로도 활동했다.

2020년 팀 해체 후엔 솔로 가수로 전향했으며, ‘엘리베이터’, ‘러브 오어 다이’(LOVE OR DIE) 등의 곡으로 사랑받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]