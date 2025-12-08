박나래 불법 시술 의혹 확산…정부 “필요 시 행정조사 검토”

사진= 박나래 SNS

개그우먼 박나래가 소위 ‘주사 이모’에게 의료 행위를 받았다는 의혹이 불거지며 논란이 확대되고 있다. 이에 정부가 상황을 예의주시하며 필요 시 조사에 나설 수 있다는 입장을 밝혔다.

8일 연예계 관계자 등에 따르면 박나래는 의료 면허가 없는 지인에게 여러 차례 주사 시술과 약 처방을 받았다는 의혹에 휘말렸다. 일명 ‘주사 이모’는 병원이 아닌 곳에서 불법으로 주사를 놓는 사람을 일컫는다.

보건복지부 관계자는 이번 사안과 관련해 “구체적인 사실관계가 파악돼야 정확한 판단이 가능할 것”이라며 “소위 '주사 이모'의 의료기관 외 의료행위 가능 여부가 쟁점이 될 것으로 보인다”고 밝혔다.

특히 해당 인물이 실제 의료인이 맞는지 여부가 핵심으로 꼽힌다. 관계자는 해외 의사면허 취득 여부, 국내 자격 보유 여부, 간호사일 경우 의사의 지시가 있었는지 등을 확인해야 한다고 설명했다. 만약 무자격자가 의료행위를 한 것으로 드러날 경우 의료법에 따라 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금이 부과된다.

또한 병원 외부에서 이루어진 진료가 적법한 절차였는지도 조사 대상이다. 의료기관 밖에서 진료를 진행했을 때 의무기록 작성, 처방전 발행, 건강보험 청구 등이 제대로 이루어졌는지 검토가 필요하다는 것이다.

왕진은 예외적으로 허용되지만, 이는 의료기관을 운영하는 의사가 환자의 거동이 어렵다고 판단했을 때만 가능하다. 이 경우 진찰·처치·수술 등에 대해 수가 청구도 가능하다. 다만 박나래의 사례는 비급여 처리 가능성이 제기되고 있으며, 적법한 절차 없이 왕진을 진행했거나 의무기록을 누락했을 경우 최대 500만 원 이하의 벌금 대상이 된다.

복지부 관계자는 이어 “이미 수사기관에 고발 및 인지된 사건이므로 수사 경과를 지켜보고 필요한 경우 행정조사 등을 검토하겠다”며 “위법행위에 대해서는 일차적으로 해당 의료인을 처벌하거나 의료법 위반임을 인지하고도 적극적으로 요청하는 등 가담 여부에 따라 환자 본인도 공범으로 처벌 가능성이 있다”고 설명했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]