김형석, 英 옥스퍼드대와 ‘K-동요집’ 만든다

김형석 작곡가 겸 프로듀서가 영국의 명문 옥스퍼드대학교와 손을 잡았다.

김 작곡가는 옥스퍼드 중동아시아학부 지은 케어 교수 연구팀과 협업해 한국어 교육용 동요집을 출간한다고 8일 밝혔다.

동요집에는 우리나라의 전래동요 가운데 엄선한 50곡을 한글과 영어로 병기해 담는다. 대중적으로 널리 알려져 있고 학습 효과가 큰 동요들이 우선적으로 선정되며, 노래 선정과 번역은 김 작곡가와 연구팀이 나눠서 각각 담당한다.

연구팀의 이학준 연구원은 “노래를 통한 한국어 교육의 효과와 지속 가능성을 연구할 것”이라고 말했다.

김 작곡가는 지난해 7월 본인이 창작한 1400여곡의 저작권을 옥스퍼드대 연구팀에 한국어 교육 목적을 위해 무상으로 제공했다. 이번 동요집 프로젝트는 그 연장선이다. 그는 내년 상반기 옥스퍼드 슈와르츠만 인문예술관 개관 행사에서 영국 청소년들에게 동요를 직접 가르칠 계획이다.

김 작곡가는 “K-팝뿐 아니라 K-동요에는 아름다운 곡들이 너무나 많다. 한국어 세계화에 기여할 수 있기를 바란다”며 “한국어가 한류의 새로운 중심으로 자리 잡을 것이다. 지속가능한 한류를 위해 예술인의 역할을 고민하겠다”고 말했다.

한편 옥스퍼드대 연구팀은 주영한국교육원의 지원을 받아 지난 5월부터 동요를 활용한 한국어 교육을 꾸준하게 지속해왔다. 지난 10월9일 한글날에는 영국 청소년 100여명이 모여 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 수록곡을 합창하며 한글 기초를 배우는 특별 수업도 진행했다.

