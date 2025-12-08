[내야외야] 프로야구 키움, 2026시즌 멤버십 모집…9일부터 시작

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움은 9일부터 내년 1월 9일까지 2026시즌 멤버십 회원을 모집한다.

2026시즌 멤버십은 성인 대상 ‘히어로 멤버십’과 어린이 대상 ‘큠린이 멤버십’으로 구성했다. 가격은 히어로 멤버십 100,000원, 큠린이 멤버십 65,000원이다.

히어로 멤버십은 1만명을 선착순 모집한다. 가입자에게 우븐 맨투맨과 보스턴백, 메탈 키링, 히어로즈 스케줄러 등 20만원 상당의 패키지 상품을 선물한다. 또한 2026시즌 KBO 정규리그 선예매 혜택과 정규시즌 홈경기(두산, SSG, KT, NC전) 입장권 할인권 6매도 주어진다.

큠린이 멤버십 가입자에게는 유니폼 티켓 파우치, 멤버십 모자, 모자 파우치 키링, 히어로즈 스케줄러 등 10만원 상당의 패키지 상품을 증정한다. 이와 함께 주중 버건디석 할인권 10매를 지급하고, 고척스카이돔 외야지정석과 전국 모든 구장 외야비지정석 무료입장 혜택을 제공한다.

모든 멤버십 회원에게는 오프라인 상품샵 할인 혜택이 제공된다. 패키지 상품은 내년 3월 초부터 순차 배송될 예정이다.

멤버십에 대한 자세한 내용은 놀티켓(nol.interpark.com/ticket)에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

