발의 불균형은 곧 전신 불균형… 무지외반증·족저근막염, 조기 진단 관건

발은 체중을 지탱하고 보행 시 충격을 흡수하며 자세와 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 그러나 발 건강이 무너지면 그 여파는 무릎, 고관절, 척추 등 전신으로 번질 수 있다. 대표적인 족부질환인 무지외반증과 족저근막염은 조기 치료를 놓치면 만성 통증과 체형 불균형으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

무지외반증은 엄지발가락이 두 번째 발가락 쪽으로 휘어지며 관절을 이루는 첫 번째 중족골이 안쪽으로 돌출되는 변형성 질환이다. 돌출 부위는 신발과의 반복적인 마찰로 인해 통증과 염증을 유발하고 방치 시 관절 탈구·발가락 겹침·굳은살·피부 궤양 등으로 악화될 수 있다.

무지외반증은 주로 하이힐이나 앞코가 좁은 신발을 자주 신는 여성에게 많이 발생하지만 평발·요족(높은 아치)·관절 과유연성 등 선천적 요인과 유전적 요인도 영향을 준다. 변형이 심해질수록 체중 분포가 비정상적으로 바뀌어 보행 시 하중이 불균형하게 전달되고 이로 인해 무릎·골반·허리까지 통증이 확산될 수 있다.

족저근막염은 발뒤꿈치에서 발가락 기저부까지 이어지는 두꺼운 섬유띠(족저근막)에 미세 손상이 반복되며 염증이 생기는 질환이다. 족저근막은 발의 아치를 유지하고 보행 시 충격을 완화하는 역할을 하므로 손상이 발생하면 발바닥 통증으로 인해 보행이 어려워지고 신체 중심이 무너질 수 있다.

가장 흔한 증상은 아침에 일어나 첫 발을 디딜 때 뒤꿈치에 느껴지는 날카로운 통증이다. 활동을 시작하면 일시적으로 통증이 줄어들기도 하지만 염증이 진행되면 하루 종일 통증이 지속될 수 있다. 족저근막염은 장시간 서 있는 직업군, 달리기나 점프 등 반복적인 충격 운동을 즐기는 사람, 그리고 평발·요족 등 해부학적 이상이 있는 경우 발생 위험이 높다.

무지외반증과 족저근막염 모두 조기 진단과 생활습관 개선만으로도 예방 및 증상 악화를 막을 수 있다. 무지외반증과 족저근막염 예방을 위해서는 발의 아치를 지지해주는 쿠션감 있는 신발을 선택하고 굽이 높거나 앞코가 좁은 신발은 피하는 것이 좋다. 또한 체중을 적절히 유지해 발에 가해지는 하중을 줄이고 장시간 서 있거나 걷는 경우 틈틈이 발목·종아리 스트레칭과 족욕, 마사지로 근육의 피로를 풀어주는 것이 도움이 된다.

추지웅 신촌연세병원 정형외과 과장은 “발의 구조적 문제는 단순한 피로나 일시적인 통증이 아니라 전신의 불균형으로 이어질 수 있는 신호일 수 있다”며 “작은 불편함이라도 지속된다면 조기에 정형외과 전문의의 진단을 받아야 한다. 발 건강을 지키는 것이 곧 전신 건강을 지키는 첫걸음”이라고 전했다.

