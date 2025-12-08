정관장, 아시아쿼터 위파위 교체… 몽골 출신 OH 인쿠시 영입

사진=정관장 레드스파크스 제공

여자 프로배구 최하위 정관장이 아시아쿼터를 교체했다.

정관장은 “팀 분위기 반전을 위해 아웃사이드히터 인쿠시(몽골)를 영입하기로 결정했다”고 8일 밝혔다.

인쿠시는 올 시즌 KOVO 아시아쿼터 드래프트에 도전했지만 지명 받지 못했다. 이후 몽골 프리미어리그 다르한 모글스에서 뛰고 있었다. 180cm의 신장으로 점프 타이밍이 빠르고 순간 폭발력이 뛰어나다는 평가를 받는다. 최근에는 MBC 배구 예능 프로그램 ‘신인 감독 김연경’의 신생팀 필승 원더독스에 출연해 김연경의 가르침을 받기도 했다.

지난 4월 영입한 위파위는 부상 회복이 지연되며 한 경기도 뛰지 못한 채 팀을 떠나게 됐다. 정관장 관계자는 “복귀 시점이 불투명하다”고 전했다.

고희진 정관장 감독은 “위파위가 더딘 재활로 인해 팀에서 한 경기도 뛰지 못하고 교체되는 부분이 안타깝지만 현재 팀 상황상 분위기 전환이 필요했다”라며 “최대한 빠른 시간 내에 팀에 잘 녹아들 수 있도록 돕겠다”라고 밝혔다.

인쿠시는 비자 및 국제이적동의서(ITC) 절차가 마무리되는 대로 출전할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

