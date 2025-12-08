박범계 의원, 조진웅 논란 언급…“잊힌 과거로 현재를 재단할 수 있나”

사진 = 조진웅이 6일 부산 해운대구 영화의전당 야외극장에서 열린 '2024 아시아콘텐츠어워즈 & 글로벌OTT어워즈(Asia Contents Awards & Global OTT Awards)' 에 참석한 모습. 뉴시스 제공

국회의원 박범계가 배우 조진웅의 은퇴 선언과 관련해 자신의 생각을 밝혔다.

박범계 의원은 7일 개인 SNS를 통해 “조진웅 배우. 잊은 기억의 과거로, 현재를 살아가는 그를 평가하려면?”이라는 글을 올리며 논란에 대한 입장을 전했다.

그는 조진웅의 과거 청소년기 비행이 드러나며 사회적 파장이 커진 상황을 언급하며, “조진웅 배우의 청소년기 비행 논란이 큽니다. 저도 깜짝놀랐습니다. 그의 은퇴선언에 더 놀랐습니다. 조진웅 배우하면 떠오르는 홍범도 장군의 귀환 그리고 몇몇의 영화 개성파 배우이구나 라는 느낌”이라고 적었다.

사진 = 박범계 더불어민주당 의원이 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건 관련 결심공판에 출석한 모습. 뉴시스 제공

이어 조진웅이 숨겨왔던 과거에 대해, “그가 숨긴? 그 어릴때의 과거는 그가 스스로 잊지않기위해서 노력해야 될 기억이었을까요? 대중들에게 이미지화된 그의 현재는 잊혀진 기억과는 추호도 함께 할수없는 정도인가요?”라며 질문을 던졌다.

최근 조진웅은 고교 시절 중범죄로 소년보호처분을 받았고, 이후 성인이 된 후의 폭행·음주운전 전력까지 공개되며 논란의 중심에 섰다. 논란이 커지자 조진웅은 6일, “과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다…오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다”며 은퇴를 선언했다.

