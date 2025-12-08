대담한 실루엣 그리고 헤리티지…재규어의 90년

JLR 코리아(대표 로빈 콜건)는 재규어가 1935년 출시한 ‘SS Jaguar(SS 재규어)’와 최신작 ‘Type 00(타입 00)’를 영국 런던 챈서리 로즈우드(Chancery Rosewood) 호텔에 함께 전시하며 90년에 걸친 대담한 디자인 역사를 기념했다고 밝혔다. 재규어가 추구해 온 독창적인 예술성은 미드 센추리 모더니즘과 현대 영국 예술이 조화를 이루는 이 호텔의 공간과 완벽하게 어우러진다.

SS Jaguar와 Type 00은 90년이라는 긴 시간의 간극이 있지만, 시대의 통념을 깨는 공통된 비전을 공유한다. SS Jaguar가 당시 재규어 브랜드의 기틀을 마련한 모델이라면, Type 00은 오늘날 재규어의 정체성을 새롭게 정의하는 모델이다.

재규어라는 이름을 단 첫 모델인 SS Jaguar는 윌리엄 라이언스 경(Sir William Lyons)의 ‘그 어떠한 것도 모방하지 않는다(Copy Nothing)’는 철학을 완벽하게 구현했다. 당시 대부분의 영국 차가 높고 실용적인 형태였던 것과 달리, SS Jaguar는 낮은 루프 라인과 길게 뻗은 보닛을 적용해 업계의 관행을 깬 대담한 실루엣을 선보였다.

Type 00은 이러한 철학을 계승하여 재규어의 정수를 보여주는 ‘대담한 선언’과도 같은 콘셉트 모델이다. 미래 재규어의 방향성을 제시하는 과감한 형태와 생동감 넘치는 비율이 특징이다.

SS Jaguar부터 F-Type에 이르기까지 재규어는 모든 시대에 걸쳐 평범함을 거부하는 아이콘을 탄생시켰다. XK120은 속도의 기록을 경신했고, E-Type은 아름다움의 기준을 재정의했으며, XJS는 럭셔리와 퍼포먼스를 결합했다. 또한 F-Type은 스포츠카에 대한 대중의 열망을 다시금 불러일으켰다. 이처럼 재규어는 단 한 번도 현실에 안주하지 않고, 영혼을 울리는 우아함과 과감한 디자인, 강력한 퍼포먼스로 새로운 길을 개척해 왔다.

재규어 매니징 디렉터 로돈 글로버(Rawdon Glover)는 “재규어는 완벽한 디자인과 거침없는 미래지향적 정신으로 대변되는 독창성의 선구자”라며, “내년 양산 모델 출시를 앞두고 대담함, 예측 불가능성, 타협 없는 차별성 등 재규어만의 특별함을 각인시키는 데 주력하고 있다. 과거 SS Jaguar가 그랬듯, 재규어는 Type 00을 통해 다시 한번 자동차 산업의 관습에 도전하고 있다”고 말했다.

한편, 재규어는 런던의 빅토리아 시대 붉은 벽돌 건축물에서 영감을 받은 비스포크 컬러 ‘런던 레드’를 공개하며 모던 럭셔리를 새롭게 해석했다. 재규어 소재 팀이 개발한 런던 레드는 시대를 초월한 재규어의 예술성과 디자인에 대한 오마주다. 이는 마치 예술 작품을 돋보이게 하는 미술관의 붉은 벽과 같은 우아함을 자아내며, 진홍색 전화 부스부터 빨간 2층 버스까지 런던을 상징하는 아이코닉한 컬러와 맥을 같이 한다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

