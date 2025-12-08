‘내년 1월 컴백’ 휘브(WHIB), 日 첫 팬 콘서트 성료…2026년 딱 기다려

보이그룹 휘브(WHIB)가 첫 팬 콘서트로 열도 팬심을 강타했다.

휘브(김준민, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 원준)는 지난 6일과 7일 일본 도쿄에서 3회에 걸쳐 2025 WHIB 1st 팬 콘서트 ‘AnD : New Chapter (앤드 : 뉴 챕터)’를 성공적으로 개최했다.

지난 11월 30일 서울에서 데뷔 2년 만의 첫 팬 콘서트 투어 ‘AnD : New Chapter’의 포문을 연 휘브는 도쿄로 무대를 옮겨 현지 AnD(앤드, 공식 팬덤명)와 호흡했다. 이달 27일에는 오사카 2회 공연이 예정된 가운데, 서울과 일본 내 전 회차 공연은 일찍이 전석 매진을 기록하며 휘브의 흥행 파워를 보여줬다.

일본에서의 첫 단독 공연인 만큼 휘브는 큰 설렘과 기대를 안고 준비한 다채로운 무대로 팬들의 기다림에 화답했다. ‘KICK IT (킥 잇)’, ‘BANG OUT (뱅 아웃)’, ‘BANG! (뱅!)’, ‘배로 (Rush of Joy)’, ‘DIZZY (디지)’ 등 휘브의 고퀄리티 퍼포먼스와 음악적 스펙트럼을 집약한 무대의 향연이 뜨거운 함성을 이끌었다.

유닛 무대에서는 멤버별 개성과 탄탄한 기량이 빛을 발했다. 하승·이정·원준은 달콤한 음색으로 일본어 곡 ‘W / X / Y’를 재해석했고, 김준민·이정·원준은 ‘Sweaty (스웨티)’ 댄스 커버로 강렬한 에너지를 터뜨렸다.

마이크 스탠드와 함께 선보인 미발매곡 ‘Make it (메이크 잇)’은 휘브 멤버들의 청량한 보이스와 포근한 감성으로 감동을 전했다. 엔하이픈의 ‘Outside (아웃사이드)’는 휘브의 카리스마 넘치는 군무로 재탄생해 폭발적인 호응을 얻었다.

이 외에도 멤버들 간 유쾌한 에피소드와 훈훈한 케미스트리를 만날 수 있었던 ‘지목토크 - 그건 바로 너!’ 코너가 즐거움을 선사했다. ‘일심동체 챌린지 퀴즈’ 시간에는 ‘구구단’, ‘최애의 아이’, ‘이라이라’ 등 다양한 일본어 인기 챌린지에 도전해 다재다능한 매력을 발산했다.

한편, 휘브는 오는 2026년 1월 컴백을 앞두고 현재 준비에 박차를 가하고 있다. 이는 올해 4월 발매한 네 번째 싱글 앨범 ‘BANG OUT (뱅 아웃)’ 이후 9개월 만이자, 7인조 재편 이후 첫 컴백으로 기대를 모으고 있다. 이에 앞서 멤버 김준민·이정·원준은 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’에서 레전드 무대를 남기며 화제를 모은 바 있다.

7인조 완전체로 글로벌 열일 행보를 펼치며 음악 여정의 새 챕터를 쓰고 있는 휘브의 첫 팬 콘서트 투어 ‘AnD : New Chapter’는 계속해서 방콕, 오사카, 타이베이 등 도시에서 이어질 예정이다.

