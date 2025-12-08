SF9, 유럽·미주 투어 성황리 마무리…24개 도시 달궜다

그룹 SF9(에스에프나인)이 유럽과 미주를 아우르는 투어를 성황리에 마무리했다.

SF9은 지난 7일 미국 로스앤젤레스에서 '2025 SF9 LIVE FANTASY #5 LOVE DAWN IN EUROPE & USA'(2025 SF9 라이브 판타지 #5 러브 던 인 유럽 & 유에스에이)의 피날레를 장식했다.

SF9은 핀란드 헬싱키를 시작으로 독일 에센과 뮌헨, 영국 런던, 프랑스 파리, 폴란드 바르샤바에 이어, 미국 보스턴, 필라델피아, 뉴욕, 워싱턴 D.C, 샬롯, 잭슨빌, 애틀랜타, 인디애나폴리스, 시카고, 세인트루이스, 캔자스시티, 오클라호마시티, 포트워스, 휴스턴, 샌안토니오, 포틀랜드, 산호세, 로스앤젤레스까지 총 6개국 24개 도시를 돌며 현지 팬들과 만났다.

이번 투어에서 SF9은 지난 3월 발매한 'LOVE RACE'(러브 레이스)로 에너지 넘치게 공연의 포문을 열었다. 이후 'RPM'(알피엠), '질렀어', 'Tear Drop'(티어 드롭), 'Trauma'(트라우마), 'Cruel Love'(크루엘 러브), 'WARURU'(와루루), '비보라 (BIBORA)', '웬 감성팔이야', '돌고 돌아 (Round And Round)', '예뻐지지 마', 'Good Guy'(굿 가이), 'Love No.5'(러브 넘버 파이브), '오솔레미오 (O Sole Mio)' 등 그간의 활동곡을 총망라한 세트리스트로 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

또한 멤버들은 솔로 커버곡 무대로 공연에 다채로움을 더했고, 앙코르곡으로는 'MAMMA MIA'(맘마미아), 'My Fantasia'(마이 판타지아)를 선보이며 빈틈없이 꽉 찬 무대를 완성했다. 이에 팬들은 노래를 따라 부르며 열정적으로 공연을 즐겼고, 특히 오클라호마시티에서는 생일을 맞은 영빈과 함께 케이크를 불고 포토 타임을 가지며 특별한 추억을 쌓았다.

약 두 달간의 투어를 성공적으로 마친 SF9은 오는 13~14일 일본 요코하마 피아 아레나 MM에서 개최되는 FNC엔터테인먼트의 패밀리 콘서트 '2025 FNC KINGDOM 10TH ANNIVERSARY - AMAZING WONDERLAND -'에 참여하며 연말까지 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]