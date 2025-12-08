WayV, 스페셜 앨범 ‘白色定格’ 발매…겨울 녹인다

WayV(웨이션브이)의 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’(이터널 화이트)가 오늘(8일) 발매된다.

WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’는 동명의 타이틀 곡을 포함해 WayV의 겨울 감성을 만끽할 수 있는 다채로운 장르의 총 7곡으로 구성, 오늘 오후 6시(한국시간) 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 릴리즈되며, 타이틀 곡 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시 오픈된다.

타이틀 곡 ‘白色定格 (Eternal White)’는 리드미컬한 색소폰 리프와 에너제틱한 드럼 비트가 어우러진 댄스 팝 곡으로, 에너지 넘치는 랩과 감미로운 보컬의 조화가 따뜻함을 자아내며, 가사에는 하얀 겨울처럼 얼어붙은 시간을 깨고 끊임없이 앞으로 나아가겠다는 강한 의지를 표현해 리스너들을 사로잡을 전망이다.

더불어 이번 타이틀 곡 뮤직비디오는 WayV가 어떤 것이든 담을 수 있는 자유로운 순간을 향해 가는 과정을 영상의 핵심 키워드인 카메라를 활용한 세련된 연출로 선보여 뜨거운 호응이 기대된다.

또한 WayV는 신보 발표에 이어 오는 14일 베이징에서 두 번째 콘서트 투어 ‘2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT]’(2025 웨이션브이 콘서트 투어 [노 웨이 아웃])의 화려한 피날레를 장식하며 올해를 뜻깊게 마무리할 예정이다.

한편, WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’는 오늘 음반으로도 발매된다.

