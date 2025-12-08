하잖아 엑소 컴백! 돌아온 ‘K팝 세계관 맛집’

엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 ‘K팝 세계관 시초’다운 고퀄리티 트레일러와 함께 돌아왔다.

오늘(8일) 0시 엑소 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 트레일러는 카이를 제외한 멤버들이 자신의 초능력을 믿지 못해 현실을 꿈처럼 여기는 상황을 마주하면서도, 어떠한 끌림으로 인해 결국 ‘생명의 나무’ 앞으로 다시 모이는 과정을 시네마틱하게 그려냈다.

특히 트레일러 말미 엑소 정규 8집 앨범명 ‘REVERXE’(리버스)가 베일을 벗었으며, ‘진정한 하나가 되는 날, 새로운 세계가 열린다’는 엑소 세계관 스토리에 기반해, 회귀하다는 뜻의 영단어 ‘Reverse’를 엑소 표현법으로 재해석, ‘다시 새로운 세계가 열린다’는 의미를 담아 기대감을 증폭시켰다.

엑소는 2012년 데뷔 시점부터 독보적인 세계관 스토리를 전개해 K팝 신에 ‘세계관 붐’을 일으킨 팀으로, 올해 9월에는 개기월식 순간을 연상케 하는 이미지를 선보이며 또다시 글로벌 팬들을 사로잡은 만큼, 2026년 1분기 발매 예정인 정규 8집 ‘REVERXE’에 대한 궁금증이 모아지고 있다.

한편, 엑소는 12월 14일 오후 2시와 7시 인천 중구 인스파이어 아레나에서 팬미팅 ‘EXO’verse’(엑소버스)를 개최하며, 무서운 기세로 올겨울 음원 차트를 역주행 중인 ‘첫 눈’을 포함한 히트곡 무대는 물론, 정규 8집에 수록되는 신곡 무대도 최초 공개한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]