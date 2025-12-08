박진영, 깜짝 솔로곡 ‘Christmas Fever’로 연말 감성 채운다

배우로도, 아티스트로도 꾸준히 활약하며 폭넓은 행보를 이어가고 있는 박진영이 디지털 싱글을 발매하며 연말 포근한 겨울 감성을 더한다.

갓세븐(GOT7) 시절부터 보컬·퍼포먼스의 핵심 멤버로 활동해온 박진영은 감성 짙은 음색과 안정적인 표현력으로 팀의 서정적 무드를 견고하게 완성해왔다. 다양한 활동을 통해 음악적 성취를 쌓아온 그는, 2021년 싱글 ‘DIVE’를 비롯, 2023년 첫 번째 솔로 EP ‘Chapter 0:WITH’에서 한층 개인적인 감정과 서사를 솔직하게 담아내며 솔로 아티스트로서의 방향성을 확고히 했다. 이후 음악과 연기, 두 영역을 넘나들며 삶의 고민과 성장을 예술로 확장하는 진정성 있는 아티스트로 자리매김하고 있다.

이번 디지털 싱글은 연말과 크리스마스의 설렘을 가득 담은 캐럴곡으로 올겨울 리스너들에게 따뜻한 감정을 전할 예정이다. 타이틀곡 ‘Christmas Fever’는 새하얀 겨울과 크리스마스 특유의 두근거림을 사랑스러운 멜로디와 가사로 풀어냈다. 갑자기 터져 나오는 기침처럼 감출 수 없는 설렘을 담아낸 곡으로 박진영이 작사에 직접 참여해 완성도를 더했다.

12월 8일 티저가 공개된 이래로 오는 10일 오후 6시에 음원이 발매될 예정이며, 팬들에게 깜짝 선물로 준비한 송클립(songclip) 영상 역시 감성을 더하는 요소로 공개를 앞두고 있다. 배우이자 아티스트로서 박진영만이 표현할 수 있는 따뜻한 감성과 섬세한 감정선을 담은 신곡 ‘Christmas Fever’는 올 연말 리스너들에게 잔잔한 설렘과 힐링을 선사할 전망이다.

