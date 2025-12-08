‘5세대 슈퍼 루키’ KIIRAS(키라스), 첫 캐럴송으로 ‘로맨틱무드’

‘5세대 슈퍼 루키’ KIIRAS(키라스)가 러블리한 감성과 크리스마스를 기다리는 설렘을 담은 캐럴송을 선보인다.

키라스는 지난 7일 공식 SNS를 통해 첫 크리스마스 시즌송 ‘KIIRASMAS’(키라스마스) 티저 이미지를 공개하며, 따뜻하고 포근한 분위기의 겨울 컴백을 예고했다.

공개된 이미지 속 키라스는 클래식한 크리스마스 무드가 가득한 서재를 배경으로 서로를 포근히 끌어안은 채 환한 미소를 짓고 있다. 레드 컬러를 활용한 홀리데이 스타일링과 산타 모티프 포인트 아이템이 더해져, 키라스만의 사랑스럽고 로맨틱한 겨울 감성을 한층 극대화했다.

키라스만의 특별한 겨울을 알리는 ‘KIIRASMAS’는 경쾌한 팝 사운드를 기반으로 완성된 캐럴송이다. “KIIRASMAS IS COMING TO TOWN!”이라는 캐치프레이즈처럼 크리스마스를 키라스의 축제로 물들이는 유쾌하고 사랑스러운 에너지가 담겨 있으며, 듣는 순간 공간이 환하게 밝아지는 듯한 설렘을 전한다. 해마다 다시 찾게 될 ‘연말 플레이리스트 필수 캐럴’로 자리 잡을 것으로 기대되는 곡이기도 하다.

지난달 발매한 ‘BANG BANG!’에서 에너제틱한 퍼포먼스와 강렬한 ‘보컬 차력쇼’를 보여준 키라스는 이번 ‘KIIRASMAS’를 통해 여섯 멤버의 개성 넘치는 음색과 하모니로 겨울 특유의 로맨틱한 무드를 더욱 아름답게 표현할 예정이다.

한편 키라스는 지난달 인도네시아 자카르타에서 열린 제30회 ‘Asian Television Awards’에 공식 초청돼 화려한 무대를 선보이며 현지 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 키라스는 앞으로도 말레이시아 등 다양한 해외 활동을 이어가며 글로벌 행보를 가속화할 계획이다.

