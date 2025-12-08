'열린음악회' 김연자, 독보적 가창력으로 전 세대 집결

초이랩 소속 김연자가 흥과 감성을 모두 전했다.

김연자는 지난 7일 방송된 KBS 1TV의 대한민국 대표 음악 프로그램 '열린음악회'에 출연했다.

마지막 순서로 무대에 오른 김연자는 '밤 열차'로 압도적인 존재감을 드러냈다. '트로트의 여왕'다운 남다른 가창력과 무대 매너가 빛났다.

이어 김연자는 "제 노래로 여러분을 더욱 따뜻하게 해드리겠다. 모든 어머니, 아버지들 오래오래 사세요"라며 뉴위즈덤하모니와 함께 지난해 발매한 신곡인 '어머니의 계절' 무대로 감동을 선사했다.

또, 히트곡 '아모르 파티'를 통해 전 세대를 통합시키는 김연자만의 파워를 발휘했다. 이에 관객들 모두가 자리에서 일어나는 등 김연자의 독보적인 흥이 모두에게 긍정적인 기운을 선사했다.

한편, 김연자는 올해도 리믹스 싱글 ‘쑥덕쿵 Remix’, 영탁과 함께한 ‘주시고 (Juicy Go)’ 등을 발매했다. 또, 최근 대전경찰청 홍보대사로 위촉되면서 보이스피싱 범죄 예방송 ‘112파티’ 등을 공개하는 등 다방면에서 활발한 활동을 펼치고 있다. 또한, 한국은 물론 일본에서도 각종 방송과 공연을 통해 대중과 소통 중이다.

50년 넘게 파워풀한 라이브와 에너지를 선보이는 김연자는 계속해서 왕성한 활동을 이어갈 예정이다.

