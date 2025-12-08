WKBL 최초 클래식 더비! KB국민은행-삼성생명 ‘청용대전’ 15일 점프볼

사진=KB스타즈 제공

청주 KB국민은행 스타즈와 용인 삼성생명 블루밍스는 오는 15일 오후 7시 청주체육관에서 열리는 정규리그 2라운드 경기에서 여자프로농구 최초의 클래식 더비 ‘청용대전’을 개최한다.

‘청용대전’은 양 구단의 연고지인 청주와 용인의 앞 글자를 결합해 붙여진 이름으로, WKBL을 대표하는 두 명문 구단의 오랜 역사와 전통을 기념하고 80~90년대의 농구대잔치 분위기를 재현해 농구팬들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 기획됐다.

양 구단은 더비의 상징성을 높이기 위해 스페셜 엠블럼을 제작했으며, 양 팀 선수단은 해당 엠블럼이 새겨진 클래식 유니폼을 착용하고 경기에 나선다. 또한 입장 관중 전원에게는 특별 제작된 응원도구가 증정될 예정이다.

경기장은 80~90년대 인기 가요로 구성된 플레이리스트와 복고풍 장식으로 꾸며져 레트로한 감성을 자아내며, 양 구단 치어리딩팀의 합동 공연으로 현장 열기를 한층 더 끌어올릴 계획이다.

경기 전에는 이번 더비를 기념한 특별 영상이 최초 공개되며, 패배팀 벌칙 수행 미션, 양팀 팬 대결 이벤트 등 다양한 관객 참여형 프로그램이 준비돼 관중들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

이번 ‘청용대전’ 입장권은 12월 9일부터 WKBL 홈페이지 및 통합 앱에서 예매가 가능하며, 멤버십 회원은 하루 앞선 12월 8일부터 예매가 가능하다. ‘청용 대전’ 2차전은 내년 1월 11일 삼성생명의 홈구장인 용인실내체육관에서 열릴 예정이다.

