세이렌 에잇(Seiren 8), 겨울 감성 담아낸 새 싱글 'In Time' 발매

모델 겸 DJ 세이렌 에잇(Seiren 8)이 새 싱글을 발매한다.

세이렌 에잇과 프라이데이(FRIDAYYY)의 새 싱글 ‘In Time’은 은은하게 번지는 피아노 선율과 따뜻한 멜로디 위에 몽환적인 하우스 리듬이 조화를 이루는 트랙으로 흘러가는 시간 속에서 스쳐 지나가는 감정들을 부드럽게 담아냈다.

누 디스코 장르의 따뜻한 무드와 멜로딕 하우스의 서정적인 사운드가 만난 이번 곡은 모델이자 DJ로서 패션과 사운드의 세계를 오가며 자신만의 음악적 아이덴티티를 구축해온 세이렌 에잇의 새로운 매력을 담아냈다. 몽환적인 사운드와 감성으로 리스너들을 사로잡았던 세이렌 에잇은 ‘In Time’을 통해 고요하면서도 깊은 여운을 전한다.

이번 곡은 세이렌 에잇과 인도에서 활동 중인 프로듀서 겸 디제이 프라이데이(FRIDAYYY)가 협업했다. 프라이데이의 감각적인 음악과 세이렌 에잇의 몽환적인 음색이 더해지며 곡의 완성도를 한층 높였다.

한편 세이렌 에잇(Seiren 8)과 프라이데이(FRIDAYYY)가 함께한 새 싱글 'In Time'은 8일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

