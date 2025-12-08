방송인 박나래. 뉴시스

일부 의사단체가 개그우먼 박나래의 주사이모 이모씨의 불법 의료행위 진상 규명을 촉구했다.

공정한 사회를 바라는 의사들의 모임(공의모)은 7일 공식 블로그를 통해 “박나래 주사이모가 나왔다는 포강의대, 실체는 유령 의대”라는 제목의 성명을 발표했다.

공의모는 “박나래 씨의 주사이모로 알려진 A씨는 불법 의료행위를 부인하며 SNS를 통해 자신이 ‘내몽고 포강의과대학병원 교수로 역임했다고 주장했지만, 확인 결과 포강의과대학이라는 의과대학은 존재하지 않았다”고 밝혔다.

공의모에 따르면 내몽고 내 의과대학은 집계 방식에 따라 162~171개지만, 중국 공식 의대 인증 단체인 전국개설임상의학전업적대학과 세계의과대학목록 등에 내몽고 포강의과대학은 등재돼 있지 않다.

공의모는 “공식 자료에 기재된 내몽고 지역 의과대학은 내몽고의과대학, 내몽고민족대학 의과대학, 내몽고적봉의대(치펑의대), 내몽고포두의대(바오터우의대) 총 네 곳뿐”이라며 “A씨가 교수로 재직했다고 주장한 포강의대는 관련 명단 어디에서도 확인되지 않는다”고 말했다.

또한 “설령 A씨가 중국 의과대학 졸업자라고 하더라도 한국에서 의료행위를 했다면 명백한 불법”이라고 지적했다. “중국 의과대학 졸업자는 한국 의사국가시험 응시 자격이 부여되지 않는다”며 “중국 의사면허를 보유했더라도 국내 의료행위는 불가능하다. 중국 의대 출신이 한국에서 의사면허를 취득하는 것은 원천적으로 불가하다”고 설명했다.

그러면서 “의사가 아니어도 의대 교수라는 명칭을 사용할 수는 있지만, 그와 별개로 의료인 신분 여부는 엄격하게 검증돼야 한다”며 철저한 조사 필요성을 얘기했다.

앞서 박나래는 이씨에게 불법의료 행위를 받았다는 의혹이 제기됐다. 전 매니저들은 박나래가 일산 한 오피스텔에서 링거를 맞는 사진 등을 제보했다. 제보에 따르면 우울증 치료제(항우울제)를 처방없이 받아 복용했다.

박나래 측은 “의사 면허가 있는 것으로 알고 있고, 프로포폴 등이 아니라 단순 영양제 주사를 맞았다. 최근에는 연락한 적 없고, 시술도 받지 않고 있다”면서 “항우울제 복용은 사실이 아니다. 박나래씨가 폐쇄공포증을 토로하자, 이씨가 갖고 있던 약을 준 것”이라고 해명했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]