기가 막힌 감아차기… 물오른 이태석, 프리킥으로 2호골

아우스트리아 빈의 이태석. 사진=아우스트리아 빈 SNS 캡처

‘이을용 아들’ 이태석(아우스트리아 빈)의 연말 활약이 심상치 않다. 한국 국가대표팀의 올해 마지막 A매치에서 데뷔골을 넣더니, 이젠 소속팀에 복귀해 절묘한 프리킥으로 시즌 2호골을 작렬했다.

이태석은 7일(한국 시간) 오스트리아 볼프스베르크의 라반탈 아레나서 열린 2025∼2026 오스트리아 분데스리가 볼프스베르거와의 16라운드 원정경기에 출전, 0-2로 뒤진 후반 28분 추격 골을 터뜨렸다. 다만 팀은 끝내 동점을 만들지 못했고, 1-2 석패를 떠안았다.

이날 패한 아우스트리아 빈은 12개 팀 중 7위(승점 23)에 자리했다. 반면 볼프스베르거는 5위(승점 24)에 올라섰다.

프리킥을 직접 차 골망을 흔든 이태석이다. 페널티 지역 오른쪽 모서리 바깥에서 낮게 깔아서 때린 슛이 상대 수비벽 사이 빈 공간으로 날아갔고, 골키퍼가 손 쓸 새 없이 그대로 득점이 됐다.

이태석의 득점은 지난 9월 말 8라운드 라피트 빈전서 나온 첫 골 이후 2개월 만이다. 최근 기세가 워낙 좋다. 지난달 22일 블라우바이스 린츠 상대로는 14라운드 맞대결을 펼쳐 도움 2개를 써낸 바 있다. 이로써 올 시즌 공격 포인트만 4개째(2골 2도움)다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]