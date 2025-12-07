배우 황신혜가 구족화가 남동생을 자랑했다.

황신혜는 6일 인스타그램에 남동생 황정언 작가 인터뷰 기사를 올렸다. "존경스럽고 자랑스런 내동생"이라며 "아니 동생보다 더 존경스러운 내 하나뿐인 올케 성숙이. 27년을 한결같이 동생 옆에서 있었기에 가능한 일"이라고 썼다.

"천사 아니고 서야 이럴 순 없는 일이라 항상 생각하며 감사한 마음으로 살아간 답니다. 멋진 내 동생 부부 자랑 좀 많이 하고 싶네요"라고 덧붙였다. 딸인 배우 이진이도 "진짜 최고 멋진 숙모와 삼촌"이라며 애정을 드러냈다.

황정언씨는 30여 년 전 교통사고로 전신마비 판정을 받았다. 황신혜는 지난달 자신의 유튜브 채널에서 남동생을 소개했다. 가족과 강원도 양양으로 여행을 떠났는데, "동생이 휠체어를 타다 보니 '우리가 먹고 싶은데를 가느냐'가 중요한 게 아니다. 일단 휠체어가 들어갈 수 있는 식당인지 체크하고 가야 한다"고 토로했다.

"외국은 장애인 편의시설이 갖춰지지 않으면, 건물 허가 등이 안 나온다고 하더라. 서울에선 장애를 가진 분들이 할 수 있는 게 제약 돼 있다. 가족으로서 많은 걸 느꼈다"고 했다.

