박나래 ‘주사이모’ A씨, 불법 의료 의혹 정면 반박…진실은?

개그우먼 박나래의 ‘주사이모’로 알려진 A씨가 자신을 둘러싼 불법 의료행위 의혹에 대해 직접 반박했다.

A씨는 7일 자신의 SNS 통해 장문의 글을 올리며 “12~13년 전 내몽고라는 곳을 오가며 힘들게 공부했고, 내몽고 포강의과대학병원에서 내·외국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다”고 밝혔다.

이어 A씨는 중국 내몽고의 한 병원에서 흰 가운을 입고 찍은 사진을 게재하며 “병원장, 성형외과 과장님 배려와 내몽고 당서기의 적극적인 도움으로 한국성형센터까지 유치할 수 있었다”고 덧붙였다.

센터장으로서 방송 인터뷰 및 강연까지 이어왔다는 A씨는 “2019년 말 코로나가 터졌고, 내몽고에서 모든 걸 포기할 수밖에 없었다. 몸도 마음도 아팠다”고 토로했다.

또한 A씨는 박나래 매니저를 겨냥해 “매니저야, 네가 나의 살아온 삶을 아니? 나에 대해 뭘 안다고 나를 가십거리로 만드니?”라고 강하게 반박했다.

앞서 디스패치는 박나래가 경기도 고양시 일산의 한 오피스텔에서 의료법 위반에 해당하는 주사 시술을 받았다고 보도했다. 특히 박나래에게 불법 의료행위를 한 A씨를 ‘주사 이모’라고 칭하며 그가 처방전을 모으며 약을 모으고 있었다고도 보도했다. 또한 2023년 박나래의 MBC TV ‘나 혼자 산다’ 대만 촬영에 동행하는가 하면, 해외 촬영을 마치고 돌아온 후에는 차량에서 링거를 맞기도 했다고 전했다.

이에 대해 박나래 측은 “의사 면허가 있는 것으로 알고 있고, 프로포폴 등이 아니라 단순 영양제 주사였다. 최근에는 연락한 적이 없고 시술도 받지 않았다”라며 “항우울제 복용도 사실이 아니다. 박나래가 폐소공포증을 토로하자, A씨가 갖고 있던 약을 준 것”이라고 해명했다.

