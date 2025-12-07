박보검, ‘2025 AAA’ 5관왕…연기력과 인기 입증

배우 박보검. 사진 = 더블랙레이블

배우 박보검이 ‘2025 아시아 아티스트 어워즈’에서 5관왕에 등극하며 화제를 모았다.

박보검은 지난 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 ‘2025 AAA’에서 아시아 셀러브리티상, 베스트 커플상, 베스트 아티스트상, 10주년 레전더리 커플상, 그리고 대상격인 올해의 남우주연상까지 총 5개 트로피를 수상했다.

올해 넷플릭스 오리지널 드라마 ‘폭싹 속았수다’와 JTBC ‘굿보이’에서 다양한 캐릭터를 소화하며 폭넓은 연기력을 보여준 박보검은 AAA에서 그 성과를 인정받았다. 특히 ‘폭싹 속았수다’에서 함께 한 아이유와 베스트 커플상을 받았고, 올해 시상식 10주년을 맞아 선정된 ‘레전더리 커플상’에서는 드라마 ‘구르미 그린 달빛’에서 호흡을 맞춘 김유정과 함께 상을 받았다.

박보검은 수상 소감에서 “좋은 작품을 통해 위로와 감동, 따뜻한 메시지를 드릴 수 있어 행복한 한 해였다. 늘 작품에 힘써 주시는 제작진분들 그리고 보이지 않는 곳에서 고생하시는 스태프분들과도 이 기쁨을 나누고 싶다. 앞으로도 다양한 연기와 멋진 모습을 보여드리는 배우가 되겠다”고 밝혔다.

한편, 박보검은 현재 영화 ‘몽유도원도’ 촬영 중이며, 드라마와 영화뿐만 아니라 다양한 방송과 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

