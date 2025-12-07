입대 앞둔 NCT 도영, 설렘 가득 ‘Whistle’(ft.키오라 벨)

그룹 NCT 도영이 키스오브라이프 벨과 함께 설렘 가득한 하모니를 전한다.

오는 9일 공개하는 도영의 새 싱글 ‘Promise’(프로미스)는 타이틀곡 ‘늦은 말 (Promise)’과 수록곡 ‘Whistle (Feat. 벨 of KISS OF LIFE)’(휘슬) 총 2곡으로 구성된다.

수록곡 ‘Whistle (Feat. 벨 of KISS OF LIFE)’은 휘파람을 통해 서로의 마음을 주고받는 순간을 그린 R&B 발라드 곡으로, 재즈 기타 선율 위로 감미로운 보컬이 대화하듯 어우러지며 사랑스러운 설렘을 전한다. 벨이 피처링으로 참여해 도영과 호흡을 맞춘 만큼, 두 아티스트가 만들어내는 하모니가 곡의 매력을 한층 배가시킨다.

한편 도영은 오는 8일 입대를 앞두고 있다. 육군 현역병으로 입대해 군 복무를 수행할 예정이다. 소속사 SM엔터테인먼트는 앞서 “입소 당일 별도의 행사는 진행되지 않으며, 다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬 여러분의 현장 방문은 삼가주시길 부탁드린다”는 입장을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

