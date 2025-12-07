[BS미식] 한층 세련되어진 김치 요리… 롯데호텔의 발효 뉴클래식

롯데호텔월드가 최근 김치의 맛을 재해석한 신메뉴를 선보여 눈길을 끈다.

국내 호텔 다이닝에서 김치를 전면에 내세운 메뉴 프로모션은 업계에서 흔치 않은 시도다. 한국인의 일상에서 가장 친숙한 재료 중 하나인 김치는 익숙함만큼 편안한 이미지가 강하다. 이렇다보니 김치를 전면으로 내세운 프로모션은 그리 많지 않았던 게 사실이다.

우리에게 익숙한 김치는 최근 K푸드 열풍을 이끄는 주연이 됐다. 글로벌 시장에서도 김치를 활용한 ‘발효 미식’의 깊이가 새롭게 평가받고 있다.

김치는 바로 먹는것뿐 아니라 볶음·숙성·찜 등 조리 방식에 따라 산미와 감칠맛, 텍스처가 폭넓게 변주되는 식재료다. 덕분에 지방·단백질·탄수화물을 모두 아우르는 맛의 스펙트럼을 갖췄다는 평가를 받는다. 발효 채소 가운데에서도 유독 요리적 확장성이 크다는 점도 주목할 만하다.

동북아시아에는 김치뿐 아니라 일본의 츠케모노나 중국의 파오차이·수안차이 같은 다양한 발효 채소가 존재한다. 그럼에도 글로벌 퓨전의 영역까지 자연스럽게 스며드는 사례는 김치가 거의 유일하다는 점에서 존재감이 더 뚜렷하다.

롯데호텔월드가 K푸드 열풍 속 김치의 미식적 확장성을 담아 신메뉴 4종을 출시했다. 김치볶음밥부터 크림 깍두기 볶음밥, 묵은지 들기름 파스타, 김치 라구 라자냐까지 호텔식으로 재해석한 김치 요리를 선보였다. 롯데호텔월드

외국인 관광객이 김치를 편하고 안전하게 경험할 수 있도록 호텔이 김치를 현대적으로 풀어내는 시도는 의미가 크다. 롯데호텔월드 더 라운지앤 바와 델리카한스는 롯데호텔 전용 김치를 사용해 모던 한식과 이탈리안 퓨전 메뉴 4종을 구성했다.

반찬이 아닌 ‘메인 요리의 구성 요소’로 김치를 재해석해 ▲토핑을 고를 수 있는 김치볶음밥과 ▲크림 깍두기 볶음밥 ▲묵은지 들기름 파스타 ▲김치 라구 라자냐 등 발효의 깊이를 호텔식으로 풀어냈다. ‘베이커리 맛집’으로 불리는 델리카한스는 깍두기를 속재료로 넣은 고로케까지 선보이며 표현의 폭을 넓혔다. 이번 메뉴의 개발 배경에 대해 서동수 롯데호텔 월드 조리팀 룸서비스 헤드 매니저에게 들었다.

한국적 발표와 이탈리안 파스타의 균형이 가장 세련되게 드러나는 묵은지 들기름 파스타. 한입 씹을때 고소한 오일파스타와 묵은지, 깻잎이 깔끔하게 어우러진다. 정희원 기자

-호텔 다이닝에서 김치를 주제로 프로모션을 기획한 것은 꽤 이례적이다. 이번 시도가 가진 전략적 의미가 있다면.

“이번 김치 신메뉴는 고객에게 롯데호텔 김치를 활용한 음식들을 가장 먼저 경험하게 해드리고 싶은 마음에서 출발했다. 김치는 한국을 대표하는 발효 미식이자, 풍미가 매우 세련돼 호텔 라운지에서 품격 있게 풀어내기 좋은 테마라고 판단했다.”

라자냐 특유의 ‘겹의 텍스처’와 김치의 식감을 동시에 살린 김치 라구 라자냐. 정희원 기자

-세계적으로 김치가 ‘발효 채소 중 가장 요리적 확장성이 높다’는 평가가 있다. 셰프들의 입장에서 실제로 느끼는 김치의 확장성은 어느 정도인지.

“김치는 산미, 감칠맛, 식감의 균형이 뛰어나 다양한 조리 방식으로 요리할 수 있는 식재료다. 볶음이나 구이는 물론 파스타, 리조토 같은 서양 메뉴에도 자연스럽게 스며든다. 셰프로서도 활용 범위가 가장 넓은 발효 음식이라고 느낀다.

특히 이번에 사용한 롯데호텔 김치는 발효도가 안정적이고 풍미가 깔끔해 다양한 메뉴에 부담 없이 적용할 수 있었다.”

-그렇다면 롯데호텔에서 사용하는 김치는 일반 시중 김치와 어떤 점이 가장 다른가.

“롯데호텔 김치에 사용되는 모든 식재료는 100% 국내산이며, 롯데호텔만의 레시피와 숙성 노하우를 기반으로 섬세하게 만들어졌다. 특히 ‘롯데호텔 고추밭’에서 수확한 고춧가루를 사용한다는 점은 매우 큰 강점이다. 색·향·매운맛의 안정성이 뛰어나 김치 풍미를 밝고 깔끔하게 잡아주는 중요한 포인트다. 이런 요소들이 모여 호텔 김치 특유의 정제된 발효향과 안정적인 맛의 구조를 완성한다.”

-‘롯데호텔 김치의 시그니처 맛’을 표현해주신다면?

“롯데호텔 김치의 맛은 깔끔함 속에서 깊이가 느껴지는 균형 잡힌 발효의 맛이라고 설명할 수 있겠다. 롯데호텔의 미식 철학 즉, 좋은 재료를 롯데호텔만의 노하우로 표현한다는 원칙이 자리하고 있다.”

-이번 메뉴 개발 과정에서 ‘김치의 발효 향과 강도’를 어떻게 조율하셨는지 소개해달라.

“메뉴 개발의 핵심은 김치 고유의 향과 산미가 과하게 튀지 않도록 강도를 단계별로 세밀하게 조정하는 것이었다. 돌솥 크림 깍두기 볶음밥은 깍두기가 지닌 자연스러운 단맛과 수분을 활용해 별도로 당이나 육수를 과하게 넣지 않아도 풍미와 식감을 살릴 수 있도록 배합을 맞췄다.”

MZ 세대들에게서 인기를 얻고 있는 크림 깍두기 볶음밥을 재해석한 크림 깍두기 돌솥 볶음밥. 살짝 눌은 고소한 볶음밥과 오독오독 씹히는 깍두기가 조화롭다. 정희원 기자

-시식 단계에서 가장 눈에 띈 메뉴는.

“요즘 MZ 세대들에게서 크림 깍두기 볶음밥이 큰 인기를 얻고 있다. 롯데호텔월드는 이같은 트렌드를 호텔 라운지에 맞게 보다 정제되고 균형 잡힌 방식으로 풀어냈다. 내부 시식 단계에서도 돌솥 크림 깍두기 볶음밥이 메뉴 콘셉트에 깊게 공감을 받아 좋은 반응들이 특히 많았다.”

-요즘 메가트렌드인 K푸드 확산 흐름 안에서 이번 메뉴가 던지는 메시지는.

“이제 K푸드는 유행을 넘어 하나의 미식 카테고리로 자리 잡았다. 이번 김치 신메뉴는 ‘한국 발효문화의 깊이’를 호텔의 해석으로 보여주는 사례라고 생각한다.

김치는 글로벌 소비자에게 이미 친숙하지만, 이번 메뉴는 그 김치를 보다 세련되고 정제된 방식으로 경험하게 하는 새로운 기준을 제시하는 기회가 될 것이라고 본다. 특히 깍두기와 크림 같은 예상 밖의 조합을 통해 한국 발효 식재료의 확장성을 더욱 폭넓게 보여줄 수 있었다.”

한편, 롯데호텔앤리조트는 김치의 글로벌 인지도를 높이기 위한 활동을 지속하고 있다. 지난 11월에는 시그니엘 서울에서 주한 대사 20여 개국을 초청해 ‘김치의 날 외교 오찬 행사’를 열고, 김치의 역사와 발효문화, 조리 철학을 소개하는 자리를 마련했다. 참석자들이 직접 김장을 체험하는 콘테스트도 진행됐다. 롯데호텔 측은 이를 통해 김치의 미식적 가치를 세계 외교 무대에 자연스럽게 알리고, 발효문화를 매개로 국가 간 교류를 확장하는 데 기여하고 있다.

◆더 라운지앤 바 김치 신메뉴 둘러보기 ▲김치볶음밥 한국인에게 익숙한 김치 볶음밥이 호텔 스타일로 재탄생했다. 김치볶음밥은 더 라운지 앤 바의 가장 인기 있는 한식 메뉴였다. 이번 시즌에는 한 단계 더 정제해 베이컨, 소고기, 새우 3종의 토핑을 선택할 수 있도록 확장했다. 취향에 따라 볶음밥을 즐길 수 있다. ▲돌솥 크림 깍두기 볶음밥 깍두기의 아삭함과 발효 산미가 크림의 부드러움이 만난 감각적인 조합의 돌솥밥이다. 특징은 밥과 함께 씹히는 깍두기의 맛. 이는 시식 단계부터 ‘씹히는 맛이 좋다’는 반응을 얻었다고. 요즘 유행하는 크림 깍두기 볶음밥을 좀 더 품격있게 재해석한 메뉴다. ▲묵은지 들기름 파스타 이번 신메뉴 중 한국적 발표와 이탈리안 파스타의 균형이 가장 세련되게 드러나는 메뉴다. 파스타 소스 특유의 오일리함과 크리미함을 묵은지만의 깊은 산미와 발효 향이 자연스럽게 끊어주며 무겁지 않은 깔끔한 흐름을 만들어준다. 들기름의 고소함, 묵은지의 산미, 파스타의 오일리함이 순차적으로 이어지는 ‘깔끔한 파스타’다. ▲김치 라구 라자냐 김치 라구 라자냐는 라자냐 특유의 ‘겹의 텍스처’와 김치의 식감을 동시에 살린 메뉴다. 김치를 일반적인 라구처럼 완전히 익혀 부드럽게 만들기보다 잘게 다지되 식감이 남도록 조절한 ‘김치라구’를 만들었다. 김치와 라구의 농도, 수분, 발효 향까지 세밀하게 조율해 두 식감이 충돌하지 않고 자연스럽게 포개지도록 다듬은 게 핵심이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

