스타벅스, 바비큐 장인 손맛 담은 푸드 공개

스타벅스가 프라이빗 바비큐 공간 ‘유용욱 바비큐연구소’와 콜라보한 푸드 메뉴를 선보인다.

이는 스타벅스 코리아가 유명 셰프 및 국내외 식음료(F&B) 브랜드와 협업한 프리미엄 푸드를 선보이는 ‘테이스티 저니(Tasty Journey)’의 일환으로 마련됐다. 신제품 출시를 넘어 고객에게 새로운 미식 경험을 제공하겠다는 스타벅스의 브랜드 전략이다.

스타벅스가 ‘테이스티 저니’ 프로그램의 일환으로 ‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’를 선보였다

스타벅스는 테이스티 저니의 새로운 콜라보 메뉴로 ‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’를 공개했다. 바비큐 다이닝 공간 유용욱바베큐연구소를 운영하는 유용욱 소장과 개발한 메뉴다.

샌드위치는 로스트 비프 큐브와 그릴드 비프 두 가지 고기의 풍미를 담아냈다. 하바티 치즈, 캐러멜라이징 양파, 한국식 간장 베이스 소스와 시그니처 화이트 소스가 어우러져 깊은 감칠맛을 구현했다.

이번 신메뉴는 맛과 품질 유지를 위해 ▲리저브광화문점 ▲망원한강공원점 ▲서울숲역점 ▲스타필드코엑스몰R점 ▲용산역써밋R점 등 5개 매장에서 이달 5일부터 내년 2월 4일까지 약 두 달간 한정 운영된다. 오는 19~31일 사이 해당 샌드위치를 구매하면 카페 아메리카노(Tall)를 무료 제공하는 프로모션도 진행된다. 유용욱 소장이 매장에서 직접 샌드위치를 제조하는 ‘라이브 쿠킹’ 이벤트도 예정돼 있다.

스타벅스 푸드팀과 유용욱 소장은 메뉴 완성도를 높이기 위해 수차례 레시피 테스트를 거쳤다고 설명했다. 유 소장은 “스타벅스의 ‘미식 경험 확장’이라는 방향성이 연구소 철학과 맞닿아 있었다”며 “정직한 바비큐의 정수를 담기 위해 심혈을 기울였다”고 말했다.

스타벅스는 테이스티 저니를 핵심 축으로 삼아 프리미엄 푸드와 커피가 조화를 이루는 브랜드 경험을 강화한다는 계획이다. 이상미 스타벅스 마케팅 담당은 “테이스티 저니는 맛과 스토리, 브랜드 감성을 모두 느낄 수 있는 차별화된 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 브랜드와 협업을 확대해 더욱 특별한 미식 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.

