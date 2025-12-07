박나래 모친, 전 매니저에게 1000만 원씩 입금…논란 속 논란

개그우먼 박나래. 사진 = 뉴시스

개그우먼 박나래가 매니저 갑질 의혹부터 불법 의료행위 의혹까지 논란이 이어지는 가운데, 모친이 전 매니저들에게 돈을 보낸 사실이 알려져 또 다른 화제가 되고 있다.

7일 한 매체에 따르면, 박나래의 어머니는 지난 4일 오후 10시쯤 두 매니저의 통장으로 각각 1000만원씩 입금했다. 이는 전 매니저들이 갑질·상해 및 기타 피해를 호소하며 부동산가압류신청을 제기했다는 보도가 나온 지 약 7시간 후의 일이다.

전 매니저 측은 지난 6일 해당 매체에 “4일 밤 9시 반 넘어 10시가 다 된 시간에 두 사람에게 각각 1000만 원이 입금됐다. 박나래의 모친이 보낸 것이었고, 어떤 사전 협의도 없었다”고 밝혔다. 이어 “바로 돈을 반환했으며, 담당 변호사가 ‘이와 같은 행동을 하지 말라’고 문자를 보냈다”고 덧붙였다.

박나래 측도 이 사실을 인정했다. 소속사는 “어머니 입장에서 딸 박나래가 힘들어하는 게 보여서 어머니의 마음으로 그러셨던 것 같다”며, 당시 소속사도 이러한 사실을 몰랐으며 전 매니저 측 변호사로부터 사건 경위를 파악하게 됐다고 전했다.

보도에 따르면, 박나래 측은 전 매니저 측과 합의를 조율 중이었던 것으로 드러났다. 다만, 양측의 다툼이 금전에서 비롯된 것이라 생각한 박나래 모친이 이 상황을 마무리하고자 박나래와의 상의 없이 두 매니저에게 돈을 입금한 것으로 파악된다.

양측 간 합의는 불발되었는데, 매니저 측은 “5일 박나래 측 변호사를 통해 합의서를 전달받았지만 도무지 받아들일 수 없는 내용들이 많이 포함되어 있었다”고 밝혔고, 박나래 측도 공식 입장을 통해 “사실과 다른 주장들로 인해 불필요한 오해와 압박이 지속되는 상황에서 더는 일방적인 요구에 끌려다닐 수 없다고 판단했다”고 전했다.

한편, 박나래 측은 전 매니저들이 허위 주장을 바탕으로 거액의 금전을 요구했다며 지난 6일 공갈 혐의로 전 매니저 A씨와 B씨를 고소한 것으로 알려졌다.

