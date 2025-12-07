‘나솔’ 28기 정숙♥상철, 웨딩 화보 비하인드 공개…달달한 케미 폭발

‘나는 솔로’ 28기 정숙(가명)이 웨딩 화보 촬영 현장을 모습을 공개하며 눈길을 끌었다. 사진 = 정숙 SNS 계정

정숙은 6일 자신의 SNS에 “대망의 웨딩 스튜디오 촬영 날”이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 웨딩 화보를 촬영 중인 정숙과 남편 상철의 모습이 담겼으며, 다양한 콘셉트 속에서 서로를 향한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.

정숙은 “전날 밤부터 열이 나고 몸살 기운으로 몸이 내 맘대로 되지 않아서 촬영을 취소할까 고민했던 날이었다”며 “달은 날을 잡기엔 본식이 코앞이고 스튜디오 촬영은 무리였나 포기할까 하다가 5장이라도 건져 오자는 마음으로 간 날”이라고 털어놨다.

이어 “막상 현장에 가니 너무 많은 분들이 촬영을 위해 힘써주고 계셨고 저와 나솔이(태명) 상태를 세심하게 챙겨주셨다”며 “완벽한 사진을 많이 남겼다. 벅차오르는 감사함에 행복한 날이었다”고 만족감을 전했다.

또한 정숙은 스태프들에게 감사의 마음을 전하며 남편 상철에게도 애정을 드러냈다. 그는 “자신도 힘들 텐데 정숙만 신경 써 달라며 눈뜰 때부터 잠들 때까지 옆에서 밀착마크, 세심하게 하나하나 챙겨주고 안아준 우리 남편”이라고 밝혔다.

한편, 두 사람은 SBS PLUS, ENA ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집을 통해 처음 인연을 맺었다. 최종 커플에는 선정되지 않았지만 방송 이후 연인으로 발전했으며, 현재 혼전임신과 결혼 소식을 전해 많은 축하를 받고 있다. 결혼식은 오는 28일이며, 출산 예정일은 내년 5월이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

