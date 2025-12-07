‘경도를 기다리며’ 박서준·원지안, 특종으로 재회한 지독한 첫사랑[TV핫스팟]

‘경도를 기다리며’에서 박서준의 지독하게 사랑스러운 첫사랑 원지안이 돌아왔다.

지난 6일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘경도를 기다리며’ 1회에서는 특종이 불러온 나비효과로 재회한 이경도(박서준)와 서지우(원지안)의 지리멸렬한 연애사가 펼쳐지며 새로운 인생 로맨스의 탄생을 알렸다.

이경도는 자림 어패럴 사위이자 첫사랑 서지우의 남편이 불륜을 저질렀다는 스캔들 기사를 업로드한 뒤 후폭풍에 시달렸다. 오래전 끝낸 인연을 이런 사연으로 다시금 떠올리게 될 줄 몰랐기 때문. 복잡다단한 감정이 이경도를 에워쌌다.

그런 이경도 앞에 서지우가 나타났다. 욕이라도 할 줄 알았던 예상과 달리 서지우는 덕분에 남편과 이혼을 할 수 있었다며 고맙다는 말을 건넸다. 이어 "내 이혼 기사 네가 써"라며 단독 소스까지 투척했다.

충격적인 결혼 생활을 건조하게 털어놓다 못해 잔인한 한 방을 더한 서지우의 모습에 이경도는 부아가 치밀었다. 이경도가 더 들을 가치도 없다는 듯 "장례식 때나 보자"며 자리를 박차고 나갔고, 서지우의 얼굴은 금세 굳어지고 말았다.

이토록 잔인한 기억으로 남은 두 사람이 대체 어떤 계기로 만나 사랑한 것일지 궁금해지는 가운데 이경도와 서지우의 머릿속에는 두 사람이 함께 했던 첫 연애의 기억이 불현듯 스쳐 지나갔다. 동아리 모집 축제에서 처음 만나 어느덧 연인 관계로 발전하게 된 이경도와 서지우의 달달한 모멘트는 흐뭇함을 더했다.

특히 엄마 장현경(남기애)의 이유 모를 무정함으로 인해 상처를 간직하고 있던 서지우에게 이경도는 외로웠던 삶에 온기를 준 유일한 사람이었던 터. 보고 싶다는 전화 한 통에 부리나케 달려와 자신을 안아주고 다독이는 이경도의 다정한 품은 서지우에게 따뜻한 안식처나 다름없었다. 서로에게 가슴 벅찬 사랑의 온기를 불어넣어 준 두 사람이 어떤 이유로 헤어지게 된 것일지, 이경도와 서지우의 이야기가 더욱 궁금해지고 있다.

이처럼 ‘경도를 기다리며’는 인생에 지대한 영향을 미친 두 사람의 운명 같은 로맨스로 보는 이들에게 다양한 감정을 선물했다. 이경도와 서지우가 처음 만나 사랑을 키워가는 과정의 설렘, 예상치 못한 재회로 인한 혼란을 비롯해 약속을 어기고 떠난 서로를 향한 원망과 분노, 그리움까지 다채로운 감정의 온도가 전해져 시선을 사로잡았다.

무엇보다 유영아 작가 특유의 말맛이 살아있는 대사들과 이를 막힘없이 소화해내는 배우들의 열연이 돋보였다. 이경도와 서지우의 티키타카를 표현하는 박서준과 원지안의 로맨스 케미스트리는 모두의 기억 속에 잠들어있던 첫사랑의 추억을 소환하며 아련함을 더했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

