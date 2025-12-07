DKZ 재찬, 팬들과 함게한 생일파티…“2026년 활동도 열심히”

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 재찬이 팬들과 함께 행복한 생일을 보냈다.

재찬은 지난 6일 서울 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 생일 팬미팅 '2025 JAECHAN's BIRTHDAY 'Promise of Winter''(이하 'Promise of Winter')를 개최했다.

'Promise of Winter'는 재찬의 생일인 12월 6일을 동아리(팬덤명)들과 함께 기념하고자 연 팬미팅이다. 이날 재찬은 폴킴의 '화이트 (White)'를 가창하며 등장, 부드러운 목소리로 단숨에 팬들의 마음을 따뜻이 녹였다.

이어 재찬은 '커피 한 잔 할래요~?' 등 소통형 코너를 통해 바리스타로 변신, 팬들의 질문에 대해 답하며 친근한 매력을 전했다. 재찬은 또한 팬들의 기대를 충족하게 하는 다양한 미션을 수행하며 현장을 뜨겁게 달궜다.

진심 가득한 무대도 펼쳐졌다. 재찬은 몽환적인 무드의 자작곡인 '시간 (Time)'에 이어 에릭 저우싱저의 '니하오 부하오(你好不好?)'를 재해석하며 음악적 역량을 뽐냈다. 끝으로 재찬은 'The Light'와 '나의 계절에게 (Our Season)'를 차례로 들려주며 짙은 여운을 선사했다.

생일 팬미팅을 성공적으로 마친 재찬은 "벌써 3년째 동아리들과 함께하다 보니 12월 6일은 '동아리들을 보는 날'이라는 더 큰 의미가 생긴 것 같다. 내년 생일에도 한 해를 되돌아보며 우리만의 추억을 만들 수 있도록 다가오는 2026년도 열심히 활동하겠다. 추운 날씨에도 생일을 축하해 주러 와줘서 고맙다"라고 애정 어린 소감을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]