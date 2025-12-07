박나래, 전 매니저 소송 맞서 역고소…‘주사이모’ 논란에도 입장 밝혀

개그우먼 박나래. 사진 = 뉴시스

개그우먼 박나래가 전 매니저들의 고소에 맞서 공갈 혐의로 역고소를 진행하고, ‘주사이모’ 의혹에 대해서도 입장을 밝혔다.

박나래 측은 6일 “전 매니저 A씨와 B씨를 공갈 혐의로 서울 용산경찰서에 고소했다”고 밝혔다.

이어 불법 시술 논란과 관련해서는 “면허를 보유한 의사에게서 영양제를 맞은 것으로 문제가 될 사안이 아니다”라고 선을 그었다.

앞서 두 전 매니저는 박나래를 특수상해 혐의로 고소하고, 회사 자금을 사적으로 사용했다며 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 혐의로 고발한 바 있다. 그러나 박나래 측은 “횡령 의혹은 사실무근”이라고 반박했다.

박나래 측은 한 전 매니저가 개인 법인을 설립해 ‘에이전시 비용’ 명목으로 자금을 빼냈다는 정황이 있다며, 해당 부분에 대한 자료를 수집해 별도 고소도 검토 중이라고 설명했다.

또한 소속사는 “이들이 퇴직금을 수령한 이후에도 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 추가로 요구했다”며 이번 역고소는 전 매니저들의 허위 주장과 부당한 요구에 대응하기 위한 조치라고 강조했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

