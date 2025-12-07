‘이강에는 달이 흐른다’ 박아인, 섬세한 연기력…시청자 마음 강타

Processed with MOLDIV

배우 박아인이 ‘뚝심 카리스마’ 연기로 매 화 레전드를 갱신하고 있다.

박아인은 지난 5일과 6일 오후 방송된 MBC 금토드라마 ‘이강에는 달이 흐른다’ 9, 10화에서 박달이(김세정 분)를 지키기 위해 왕 이희(김남희 분)와 담판을 짓는 박홍난의 폭발적 존재감을 밀도 높은 연기로 완성했다.

세자 이강(강태오 분)의 후궁인 소훈이 되어 부부지정을 맺었다는 달이의 고백을 들은 홍난의 놀람과 착잡함은 시청자들에게 그대로 전달되며 극의 몰입도를 수직 상승시켰다. 죄책감에 고개 숙인 달이를 향해 걱정 섞인 질책을 던지는 장면에서는 홍난의 애틋한 감정이 고스란히 묻어나 뭉클함을 자극했다.

특히 박아인은 세자에 이어 왕 앞에서도 흔들림 없는 기개로 숨 막히는 전율을 선사했다. 5년 전 세자빈 연월(김세정 분)에게 사약을 내리기 전 ‘도망치라’는 서찰 한 장을 줬던 왕을 다시 마주한 홍난은 당당함을 넘어 원망이 담긴 표정으로 손에 땀을 쥐게 했다. 왕에게 일갈하는 홍난의 포스는 시청자들에게 ‘사이다’를 선사함과 동시에 심장 쫄깃한 몰입감을 안겼다.

홍난은 왕에게 직언을 서슴지 않았고, 고개를 숙인 왕에게 이번엔 빈궁을 살리라고 간곡히 당부하는 모습으로 달이를 향한 헌신적인 보호본능을 강렬하게 드러냈다. 박아인은 입체적인 홍난의 내면을 눈빛 하나, 떨리는 입 꼬리 하나까지 섬세하게 표현해내며 한계 없는 연기 스펙트럼을 입증했다.

박아인의 압도적 연기는 10회 엔딩에서 정점을 찍었다. 과거의 기억이 돌아온 달이가 혼란스러워하며 홍난에게 따져 묻는 엔딩은 다음 이야기에 시청자들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 디테일이 살아 숨 쉬는 박아인의 매력적인 서사와 섬세한 표현력은 시청자들의 마음을 사로잡기에 충분했다.

한편, 박아인의 카리스마 넘치는 연기 활약이 돋보이는 ‘이강에는 달이 흐른다’는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마. 매주 금, 토요일 MBC에서 방송된다.

최정아 기자

