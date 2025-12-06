캣츠아이, 美 구글 ‘트렌딩 뮤지션’ 2위…글로벌 영향력 입증

그룹 캣츠아이. 하이브 제공

하이브와 게펜 레코드의 합작 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 구글이 집계한 ‘올해의 검색어’ 다수 목록 최상위권에 이름을 올리며 세계적인 관심을 입증했다.

구글은 5일(현지시간) 검색어로 본 2025년(Year in Search 2025)을 발표했다. 구글은 매년 전 세계 검색 데이터를 분석해 그해 가장 폭발적으로 관심이 증가한 인물과 이슈를 추적한다.

캣츠아이는 이 보고서에서 미국 ‘트렌딩 뮤지션(Trending Musicians)’ 부문 2위를 기록했다. 배드 버니, 솜버, 도이치, 콜드플레이 등 세계적인 아티스트들과 어깨를 나란히 했다.

의상, 팬 패션 트렌드, 아티스트 테마 의류 검색이 전년 대비 급증한 키워드를 선정하는 미국 ‘콘서트 아웃핏(Concert Outfits)’ 부문에서도 2위를 차지했다. 팝스타 비욘세의 앨범 카우보이 카터, 케이티 페리, 레이디 가가 등의 핫한 검색어 사이에서 당당히 이름을 올렸다.

지난 11월부터 시작된 이들의 첫 북미 투어 뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)의 영향이 있던 것으로 풀이된다.

특히 글로벌 히트곡 Gabriela는 미국을 넘어 전 세계 ‘가사 검색 트렌드(Song Lyrics)’ 부문 4위를 기록하며 올해 가장 관심을 모은 곡 중 하나로 꼽혔다. 캣츠아이의 관능적인 에너지와 한층 성숙한 보컬 역량이 돋보인다는 평이다.

Gabriela는 미국 빌보드 핫 100 최고 순위 31위(11월22일 자), 영국 오피셜 차트 38위(10월18일 자), 스포티파이 위클리 톱 송 글로벌 10위(10월3일 자)까지 오르며 인기몰이 중이다.

한편 캣츠아이는 내년 2월1일 개최되는 제68회 그래미 어워드의 베스트 뉴 아티스트(Best New Artist), 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance) 두 부문 수상 후보에 올랐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]