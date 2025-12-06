한그루, 다양한 한복 스타일 완벽 소화…압도적 분위기 발산

배우 한그루가 우아한 한복 자태를 공개하며 근황을 전했다. 사진 = 한그루 SNS 계정

배우 한그루가 우아한 한복 자태를 공개하며 근황을 전했다.

한그루는 6일 자신의 SNS를 통해 “아름다운 우리의 한복”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 그는 전통미와 현대적 감각이 조화를 이룬 다양한 스타일의 한복을 완벽하게 소화했다. 검은색 레이스 저고리와 시스루 치마를 매치한 착장에서는 시크하면서도 고혹적인 매력을, 푸른색 쓰개치마를 활용한 컷에서는 신비로운 분위기를 선보였다.

또한 파스텔 톤의 옥색 한복을 입고 꽃을 든 채 어딘가를 응시하는 모습에서는 특유의 청초하고 단아한 매력이 돋보였다. 이번 화보를 통해 한그루는 아이 엄마라고는 믿기 어려운 동안 외모와 모델 못지않은 포스를 자랑하며 팬들의 감탄을 자아냈다.

한편, 한그루는 2015년 결혼 후 7년 만에 이혼해 현재 쌍둥이 남매를 홀로 양육하며 육아와 자기 관리를 병행하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

