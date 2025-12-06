‘강철부대W’ 곽선희, 동성 연인과 웨딩 화보 공개… “누가 뭐래도 우리는 하나”

곽선희가 동성 연인과 함께 촬영한 웨딩 화보를 공개했다. 사진 = 곽선희 SNS 계정

채널A ‘강철부대W’를 통해 얼굴을 알린 곽선희가 동성 연인과 함께 촬영한 웨딩 화보를 공개했다.

곽선희는 5일 자신의 SNS에 “가장 아름다운 가을 신부와 함께, 제주에서. 누가 뭐래도 우린 하나야”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 곽선희와 연인은 제주도의 자연을 배경으로 로맨틱한 분위기의 웨딩 화보를 연출했다. 두 사람은 순백의 웨딩드레스는 물론 블랙 드레스로 스타일링한 컷까지 선보이며 다양한 콘셉트를 담아내 눈길을 끌었다.

앞서 곽선희는 지난 7월 SNS를 통해 성 소수자임을 고백하고 연인을 공개해 화제를 모았다. 당시 그는 “현재 연인과 동거 중”이라며 “전입신고를 해서 배우자로 등록하려 했지만 동사무소에서 ‘두 사람 모두 여성이라 배우자 등록은 어렵다’고 해 동거인으로 이름을 올렸다”고 설명했다.

또한 “오는 11월 뉴욕 마라톤에 참가하는데 여자친구가 동행하기로 했다. 현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있다고 해서, 기회가 된다면 하고 올 예정”이라며 “11월 말에는 제주도에서 웨딩 촬영도 할 계획”이라고 밝힌 바 있다.

한편, 곽선희는 지난해 ‘강철부대W’에서 육군팀 팀장으로 활약하며 주목받았다.

