[금주의 핫뉴스] 국립중앙박물관, 600만 관람객 시대…누적 관람 1억명 돌파

지난 9월 서울 용산구 국립중앙박물관에서 관람객들이 입장을 위해 줄을 서 있다. [사진=뉴시스]

국립중앙박물관을 찾은 관람객이 올해 처음으로 600만명을 넘어설 전망이다.

국립중앙박물관은 11월까지 연간 관람객이 581만4천265명으로 집계됐다고 지난 3일 밝혔다. 지금의 관람 추세라면 이르면 다음주 600만명을 돌파할 것으로 보인다. 600만명은 박물관 개관 후 80년 만의 최다 관람객 수다.

현재 관람객 규모로 국립중앙박물관은 세계 5위권 박물관으로 자리 잡았다. 영국 미술 매체 아트 뉴스페이퍼 통계에 따르면 지난해 가장 많은 관람객이 찾은 박물관은 프랑스 파리의 루브르 박물관(873만7050명)이다. 이어 바티칸 박물관(682만5436명), 영국박물관(647만9952명), 메트로폴리탄 미술관(572만7258명) 등의 순으로 나타났다.

1945년 개관 이후 누적 관람객은 1억66만9308명으로 집계됐다. 대한민국 국민이 평균 두 번 이상 박물관을 찾은 셈이다. 개관 당시와 비교해 관람객은 약 46배 증가했으며 소장품은 1946년 4만6882점에서 올해 43만8366점으로 약 9배 늘어났다. 시설 규모도 약 21배 커졌다.

지난 80년 성과를 바탕으로 제2의 도약을 위해 다양한 준비를 하고 있다. 국립중앙박물관 측은 “지난해 기준 소장품 중 약 4.1%만이 전시에 활용되고 있기 때문에 전시공간을 확충해 소장 유물 활용도를 높이는 것이 우선적인 과제”라며 “연간 500만명 이상의 관람객이 찾는 문화공간에 부합하는 편의시설 확대도 시급하다”고 밝혔다.

전 세계적인 K-컬처 확산에 따른 외국인 관람객 증가에 대비하고 인공지능 등 신기술을 도입해 지속적으로 전시를 혁신하는 것도 과제다. 유홍준 국립중앙박물관장은 “국립박물관의 80년은 우리 문화의 원형을 지키고 재발견하며 그 가치를 국민과 세계에 전해 온 여정이었다”며 “앞으로도 한국 문화의 중심지로서 미래 100년을 준비해 나가겠다”고 밝혔다.

