부천 인본병원, 웨어러블 모니터링 기반 스마트 병동운영... “24시간 실시간 모니터링 안전 강화”

부천 인본병원이 환자 안전 관리 시스템 강화를 위해 국내 최초 웨어러블 모니터링 플랫폼 하이카디를 도입한 지 1년이 되었다고 밝혔다.

인본병원은 이를 기반으로 스마트 병동을 성공적으로 운영하며, 고령 환자와 만성질환을 가진 관절·척추 환자들을 24시간 안전하게 지키고 있다.

인본병원이 도입한 AI 의료 시스템은 다중 환자의 심전도(EKG), 15가지 부정맥, 호흡, 피부온도, 활동상태 등 주요 생체 신호를 24시간 실시간으로 원격 모니터링한다. 이 시스템은 급작스러운 환자의 상태 변화 발생 시 골든타임을 확보하는 데 결정적인 역할을 하고 있다.

인본병원 최덕현 대표원장(정형외과 전문의)은 “스마트 병동을 운영하며 환자 안전 시스템이 크게 강화되었음을 체감하고 있다”라며 “관절·척추 수술 후 회복 중인 환자들은 대부분 고령이거나 기저질환을 가지고 계시기에, 지속적이고 체계적인 실시간 모니터링은 환자들의 심리적 안정감은 물론 의료의 질을 높이는 핵심 요소”라고 강조했다.

실제로 인본병원은 환자 안전을 최우선 가치로 두고 다각적인 노력을 기울이고 있다. 무균 수술센터 운영을 통해 감염률 위험을 최소화하는 것은 물론, 간호·간병 통합서비스 병동에서는 전문 간호인력이 집중적인 간호와 간병을 제공한다. 여기에 하이카디 시스템이 더해져, 입원 기간 내내 환자의 상태를 과학적이고 정밀하게 관리하는 삼중 안전망을 구축했다.

최 대표원장은 “이미 도입된 첨단 시스템을 최적화하고 노하우를 쌓아, 환자들이 더욱 안전한 환경에서 오직 회복에만 전념할 수 있도록 하는 것이 목표”라며, “인본병원은 앞으로도 AI 등 청단 의료 기술을 적극적으로 활용하여 환자 안전을 최우선으로 하는 스마트 병동 운영에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

