조세호, ‘조폭 연루설’ 논란 속 SNS 댓글 기능 차단

방송인 조세호가 조직 폭력배 연루설로 논란에 휘말린 뒤, SNS 계정의 댓글 기능을 전면 차단했다.

6일 기준 조세호의 SNS에서는 신규 댓글 작성이 불가능하며, 모든 게시물에는 ‘이 게시물에 대한 댓글 기능이 제한됐습니다’라는 문구가 표시되고 기존 댓글만 확인할 수 있다.

최근 온라인상에는 조세호가 불법 도박사이트를 운영하는 조직 폭력배 핵심 인물인 A씨가 실질적으로 소유한 프랜차이즈를 홍보했고, 그에게 고가의 선물을 받았다는 의혹을 제기하는 게시물이 등장해 논란이 일었다. 해당 게시물에는 조세호가 A씨와 함께 찍은 사진도 포함됐다.

이에 대해 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 조세호와 A씨는 단순 지인 사이일 뿐이며, 폭로 내용은 사실이 아니라고 밝혔다.

소속사는 전날 공식 입장에서 “조세호가 조직 폭력배의 행위에 직, 간접적으로 연루돼 있다는 의혹은 제보자 개인의 추측에 불과하며 사실이 아니다”라며 “조세호가 금품이나 고가의 선물을 수수했다는 의혹 역시 개인의 추측 그 이상도 이하도 아니며 사실과 무관하다”고 반박했다. 이어 “허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 범죄행위로 제보자에 대해 형사, 민사상 법적 대응을 적극 검토 중”이라고 덧붙였다.

한편, 조세호는 KBS 2TV ‘1박 2일’ 시즌4, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등 여러 예능 프로그램에 출연하며 활동을 이어가고 있다.

