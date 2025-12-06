“법적 책임 피할 수 없다”… 유재석 측, 악성 댓글·허위 게시물 강경 대응

방송인 유재석. 사진 = 뉴시스

방송인 유재석의 소속사가 악성 게시물과 댓글에 대해 법적 대응을 예고했다.

연예기획사 안테나는 5일 공식 SNS를 통해 “최근 당사 아티스트를 대상으로 표현의 자유를 넘어서 아티스트의 인격을 훼손하는 행위들이 다수 확인되고 있다”고 밝혔다.

안테나는 이어 “허위사실 유포 및 인신공격성 폭언, 욕설 등 악의적인 게시물로 인해 아티스트뿐 아니라 팬분들의 정신적 피해까지도 우려되는 상황”이라며 “법률 자문 및 자체 모니터링을 거쳐 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 댓글 작성자에게는 법률적 조치를 취할 예정”이라고 강조했다.

또한 “확인되지 않은 내용을 사실인 것처럼 소비, 재유포하는 행위 역시 동일한 법적 책임의 대상이 될 수 있다”고 경고하며, 팬들에게는 악의적인 게시물과 댓글을 발견하면 제보해달라고 당부했다. 안테나 측은 “폐쇄적인 일부 커뮤니티와 비공개 소셜미디어 계정에 대한 제보는 당사의 법적 절차 진행에 많은 도움이 되고 있다”고 덧붙였다.

앞서 배우 이이경은 최근 사생활 루머 유포자를 고소하며 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 측의 하차 권유 사실을 공개한 바 있다. 유재석이 방송에서 스케줄 문제로 하차했다고 설명한 데 대해 일부 네티즌은 문제를 제기했다. 이에 제작진은 “저희 요청에 따른 것뿐”이라며 “다른 출연자를 향한 비난이나 억측은 자제해 달라”고 해명했다.

더불어 조세호의 ‘조폭 연루설’까지 불거지면서 유재석에게 또다시 불똥이 튀었다. 조세호 소속사는 사실무근임을 밝혔지만, 일부 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 오랜 기간 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연하는 등 절친한 사이라는 이유로 유재석이 상황을 알고도 감싸고 있다는 의혹이 제기됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

