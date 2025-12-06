조관우, ‘뮤직뱅크’ 컴백 무대서 신곡 ‘고마워’ 첫 선봬

조관우가 뮤직뱅크 대기실에서 위종수, 브라스 세션팀과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 윤스토리엔터테인먼트 제공

가수 조관우가 신곡 ‘고마워’의 첫 음악방송 무대를 펼쳤다.

조관우는 지난 5일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 지난 2일 발매한 고마워 무대를 선보였다.

고마워는 오랜만에 다시 마주한 그리운 사람에게 전하는 진심 어린 고백을 담은 곡이다. 시간이 흘러도 변하지 않는 사랑과 감사의 감정을 서정적으로 풀어낸 미디엄 템포 발라드로, 긴 세월 동안 변치 않는 팬들의 사랑에 대한 헌정의 의미를 담았다.

노래는 조관우의 깊은 감성과 세련된 사운드가 만나 따뜻하고도 고급스러운 사운드를 선사한다. 섬세한 스트링 라인과 여유 있는 그루브, 조관우 특유의 호소력 짙은 보컬이 어우러져 한 편의 영화 같은 장면을 떠올리게 한다.

조관우는 팬들에 대한 사랑에 보답하기 위해 ‘조관우 MUSIC’ 콘서트를 시리즈로 기획해 개최하고 있다. 오는 9일에 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 ‘조관우 MUSIC_ 겨울이야기’ [부제: You are the reason for my life] 조관우 단독 콘서트를 열고 팬들과 소통할 예정이다. 고마워 신곡 무대도 갖는다.

조관우는 1994년 1집 앨범 [My First Story] ‘늪’ 으로 데뷔해 올해 데뷔 31년을 맞았다. ‘겨울이야기’, ‘꽃밭에서’, ‘영원’, ‘길’, ‘실락원’, ‘사랑했으므로’ 등의 히트곡을 냈고, MBC 드라마 ‘다모’ ost ‘마지막 안식처’, SBS 드라마 ‘마이걸’ ost ‘상어를 사랑한 인어’, SBS 대하사극 ‘왕과 나’ ost ‘천년애’, KBS 대하사극 ‘명성황후’ ost ‘나 가거든’ 등 다수의 ost에 참여했다.

한편 조관우는 오는 7일 오후 방송되는 SBS 인기가요 음악방송 출연도 앞두고 있다.





신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]