트와이스, 홍콩 화재 참사에 ‘100만 홍콩달러’ 기부

그룹 트와이스(TWICE)가 홍콩 화재 피해에 복구 성금을 기부하며 깊은 애도를 전했다.

JYP엔터테인먼트는 지난 4일 웨이보를 통해 트와이스가 홍콩 월드비전에 100만 홍콩달러(약 1억8800만원)를 전달했다는 기부 소식을 전했다.

전달된 기부금은 피해 아동과 주민들의 임시 거처 제공, 심리 치료 지원, 교육 및 생계 지원 등 긴급구호 활동에 사용될 예정이다.

트와이스는 6∼7일 홍콩 카이탁 스타디움에서 공연을 한다. JYP 측은 “주최사 라이브 네이션(Live Nation)과 현지 상황을 지켜보며 협의했다. 최종적으로 공연을 원래 계획대로 진행하기로 결정했다”고 밝혔다. “무거운 마음으로 내린 결정인 만큼, 더욱 엄숙한 자세로 공연 준비와 운영에 최선을 다하겠다”고 했다.

이어 “다시 한번 불의의 사고로 세상을 떠난 분들께 깊은 애도를 표하며, 유가족분들 그리고 이번 화재로 인해 큰 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 진심 어린 위로를 전한다”며 “하루빨리 상황이 안정되고 피해 지역이 회복되기를 진심으로 바란다”고 전했다.

