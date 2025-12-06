조진웅, 미성년 시절 잘못 인정 후 논란 재점화… 온라인 글 재조명

[배우 조진웅. 사진 = 뉴시스

배우 조진웅의 미성년 시절 잘못 인정 소식이 전해지면서, 과거 온라인 커뮤니티 게시물들이 다시 화제를 모으고 있다.

5일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘2018년 조진웅 동창 추정 글’이라는 제목의 게시물이 올라왔다. 해당 글에는 조진웅의 학창 시절을 언급하는 댓글 사진이 이어졌다.

2018년 3월 한 네티즌은 “서현고 다니다가 동창들이랑 떼강도 짓 하다가 빵(감방)에 갔다가 후년에 복학하고”라고 주장했다. 또 다른 네티즌은 같은 해 6월 “원준아. 녀석들 모여서 왜 술 먹고 아파트 담벼락에 불을 질러. 형이 꺼내준 건 기억하려나 모르겠네. 그래도 그중에 네가 제일 성공한 듯하니 흐뭇하긴 하다”고 적었다.

앞서 이날 한 매체는 조진웅이 고등학교 재학 중 특가법상 강도·강간 혐의로 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐으며, 무명 배우 시절이던 2003년에는 술자리에서 극단 단원을 구타 및 폭행해 벌금형을 받은 사실이 있다고 보도했다.

이에 대해 조진웅 소속사 사람엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 “미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다. 성인이 된 후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점 역시 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

다만 소속사는 “이는 일부 확인된 사실에 기반한 것으로 30년도 더 지난 시점에 경위를 완전히 파악하기에는 어렵고, 관련 법적 절차 또한 이미 종결된 상태라 한계가 있다”며 “성폭행 관련한 행위와는 무관하다는 점을 분명히 말씀드린다”고 덧붙였다.

한편, 조진웅은 차기작 tvN 드라마 ‘두번째 시그널’(2026) 촬영을 마쳤다.

