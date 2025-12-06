‘하트시그널3’ 서민재, 홀로 출산 암시했나… 신생아 영상 공개

‘하트시그널3’ 출신 서민재가 출산을 암시하는 글을 올렸다. 사진 = 서민재 SNS 계정

‘하트시그널3’ 출신 서민재가 출산을 암시하는 글을 올리며 관심이 쏠리고 있다.

서민재는 지난 5일 자신의 SNS에 “반가워♥”라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상에는 갓 태어난 신생아의 모습이 담겨 있었으며, 별도의 설명은 없었지만 서민재가 앞서 임신 사실을 공개한 바 있어 서민재의 아이로 추정되고 있다.

서민재는 지난 5월 자신의 SNS를 통해 “아빠 된 것 축하해”라는 글과 함께 전 남자친구의 얼굴과 신상 정보를 공개하며 임신 사실을 밝혔다. 이후 전 남자친구가 임신 소식을 알고 연락을 피하고 있으며, 오히려 스토킹으로 고소한다는 연락을 받았다고 주장했다.

지난달에는 SNS에 올렸던 전 남자친구 A씨와 관련된 게시글을 삭제했으나, 서민재는 “협의가 돼서 게시물을 삭제한 건 아니다. 친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하다”며 “저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장이라 상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다”고 설명했다.

한편, 서은우는 2020년 채널A 연애 프로그램 ‘하트시그널3’에 출연하며 얼굴을 알렸다. 앞서 현대자동차 대졸 공채 최초 여성 정비사로 활동한 이력이 있으며, 2022년에는 가수 남태현과 함께 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받으며 논란을 빚은 바 있다.

