[전문] 조진웅 측, 과거 범죄 인정했지만… “법적 절차 종결, 성폭행은 무관”

과거 각종 범죄 가담 의혹을 받은 배우 조진웅이 일부 범죄를 인정했다.

5일 조진웅 소속사 사람엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 “배우에게 확인한 결과 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다”고 밝혔다.

그러면서도 “이는 일부 확인된 사실에 기반한 것으로 30년도 더 지난 시점에 경위를 완전히 파악하기에는 어렵고, 관련 법적 절차 또한 이미 종결된 상태라 한계가 있다”고 밝혔다. 또 “폭행 관련한 행위와는 무관하다”고 선을 그었다.

이어 “성인이 된 후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점 역시 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다”고 했다. 최초 기사에서 보도된 폭행, 음주운전 등 성인 시절의 범죄들도 인정한 셈이다. 소속사는 “배우의 지난 과오로 인해 피해와 상처를 받으신 모든 분들께 진심으로 사과드린다”고 배우 대신 사과를 전했다.

이날 오후 디스패치는 조진웅의 과거 범죄 이력에 관해 보도 했다. 제보자의 말을 빌려 고교시절부터 데뷔 이후까지 각종 범죄를 저질렀음을 알렸다. 해당 제보자는 ▲고교 시절 차량 절도 ▲성폭행 사건 연루 ▲성인이 된 후 폭행 혐의로 벌금형 ▲만취 음주 전과 등을 주장했다. 본명 대신 친부의 본명 ‘조진웅’으로 활동하는 이유도 “범죄 이력을 감추기 위해”라고 추측했다.

조진웅은 그간 영화 명량, 사라진 밤, 퍼펙트맨 등 다양한 작품에서 굵직한 연기로 사랑받아 왔다. 충격적인 보도 내용에 여론은 소용돌이 쳤다. 미디어를 통해 비쳐진 조진웅의 모습에서는 상상할 수 없는 과거였기 때문이다. 한 예능프로그램에서 부친의 이름을 활동명으로 사용한다고 밝힌 바 있어 충격은 더했다.

이에 관해 소속사 측은 “부친의 이름을 예명으로 사용해 온 부분은 과거를 감추기 위한 목적이 아니라, 스스로에게 다짐하며 더 나은 사람이 되고자 한 결심에서 비롯된 배우의 진심을 너그럽게 이해해 달라”고 덧붙였다.

과거 범죄를 인정한 만큼 추후 활동에도 지장을 미칠 것으로 보인다. 특히 올 여름 촬영을 마친 드라마 ‘시그널2’의 방영 여부에 관심이 쏠리고 있다.

‘시그널’은 과거로부터 걸려 온 간절한 신호(무전)로 연결된 현재와 과거의 형사들이 오래된 미제 사건들을 다시 파헤치는 수사물. 지난 시즌 정의로은 강력계 형사 이재한 역을 맡은 조진웅은 시즌2에서도 주연으로 합류했다.

이는 2016년 방영돼 화제를 모았던 tvN 드라마 ‘시그널’의 두 번째 시즌으로 tvN 개국 20주년에 맞춰 방영을 계획 중이었다. 캐릭터와 정반대의 과거를 가진 주연 조진웅의 범죄 인정으로 방영에 차질이 불가피할 것으로 보인다.

◆이하 조진웅 측 과거 범죄 의혹에 관한 입장 전문 안녕하세요, 사람엔터테인먼트입니다. 조진웅 배우 보도 관련 입장발표가 늦어져 걱정을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며 공식 입장을 전달드립니다. 배우에게 확인한 결과 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했습니다. 다만 이는 일부 확인된 사실에 기반한 것으로 30년도 더 지난 시점에 경위를 완전히 파악하기에는 어렵고, 관련 법적 절차 또한 이미 종결된 상태라 한계가 있습니다. 단 성폭행 관련한 행위와는 무관하다는 점을 분명히 말씀드립니다. 이어 성인이 된 후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점 역시 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있습니다. 배우의 지난 과오로 인해 피해와 상처를 받으신 모든 분들께 진심으로 사과드립니다. 아울러 조진웅 배우를 응원해 주신 분들께 실망을 끼쳐 드려 죄송합니다. 다만 조진웅 배우가 부친의 이름을 예명으로 사용해 온 부분은 과거를 감추기 위한 목적이 아니라, 스스로에게 다짐하며 더 나은 사람이 되고자 한 결심에서 비롯된 배우의 진심을 너그럽게 이해해 주시를 간곡히 부탁드립니다. 다시 한번 심려를 끼쳐드려 거듭 죄송하다는 말씀을 드립니다.

