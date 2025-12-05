김호중 팬카페, 보호종료청소년 위해 5억 모금…“실질적 지원 되길”

가수 김호중의 공식 팬카페 ‘트바로티’가 연말을 맞아 보호종료청소년을 위한 나눔을 실천했다.

지난 4일 트바로티 측은 "보호종료청소년 자립기금 마련을 위한 모금을 진행했으며, 5일간의 모금 기간 동안 '사랑의열매'에 총 5억 324만 6739원을 전달했다"라고 밝혔다. 이번 모금은 별도의 온라인 결제 시스템 없이 전액 계좌이체 방식으로만 진행되었음에도 불구하고, 짧은 기간 동안 약 5억 원이 넘는 금액이 모였다.

트바로티는 사회적 약자를 위한 다양한 기부와 봉사 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 팬들은 이번 모금에 대해 “단순한 응원을 넘어 보호종료청소년이 스스로의 삶을 꾸려 나갈 수 있도록 돕는 실질적인 지원이 되길 바라는 마음에서 진행했다”라고 전했다.

모금된 전액은 보호종료청소년의 주거 안정, 교육 기회 제공, 자립 준비 지원 등 실질적인 자립 기반 마련을 위한 용도로 사용될 예정이다.

한편 김호중은 지난해 5월 서울 강남구 압구정동 한 도로에서 음주 상태로 운전하다 마주 오던 택시를 들이받은 뒤 현장에서 도주한 혐의로 구속됐다. 지난 5월 항소심에서도 1심과 같은 징역 2년 6개월을 선고받았다. 이후 8월 민영교도소인 소망교도소로 이감돼 복역하고 있다. 형기를 모두 채울 시 내년 11월 출소하게 된다.

