박나래 측 ‘갑질 의혹’ 반쪽 해명…“전 매니저의 금품 요구, 정신적 충격”[전문]

방송인 박나래 측이 매니저 갑질 의혹을 해명했다. 반면 매니저들이 주장한 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급, 사적인 업무 지시 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

박나래 소속사 앤파크 측은 5일 “최근 박나래 씨의 전 매니저 분들의 주장에 기반한 일부 언론 보도와 관련하여 정확한 사실관계를 확인 중이다. 입장 발표가 늦어져 혼란과 걱정을 끼쳐 드린 점, 먼저 깊이 사과드린다”며 입장을 밝혔다.

이는 지난 4일 불거진 박나래의 갑질 의혹에 관한 입장이다. 소속사에 따르면 소송을 제기한 전 매니저 2인은 약 1년 3개월간 박나래와 함께 일했던 직원이다. 최근 퇴사했고, 퇴직금 수령 이후 회사의 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구했다고.

갑질 의혹과 동시에 불거진 대중문화예술기획업 미등록에 관해서도 “당사는 소규모 인력으로 운영되는 1인 기획사로, 최근에서야 대중문화예술기획업 등록이 지연된 사실을 확인했다. 해당 업무는 문제 제기를 한 전 직원들이 담당하던 부분이었다”고 해명했다. 이들의 허위보고로 등록 절차가 완료 된 줄 알았으나, 퇴사 후 언론에 제보하면서 인지하게 됐다는 설명이다. 소속사는 “운영상 미흡했던 점에 대해서는 깊이 반성하며, 현재 적법한 절차를 신속히 이행하고 있다”고 고개 숙였다.

소속사는 당초 전년도 매출의 10%를 요구했던 전 매니저 2인이 점차 요구 금액을 올렸고, 이는 수억원 규모에 이르렀다고 밝혔다. 이에 소속사는 “박나래 씨는 함께 일했던 직원들의 갑작스러운 퇴사와 이어지는 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 인해 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있다”고 토로하며 “관련 법률 검토를 거쳐 법적 조치를 취하기로 결정했다”고 했다.

한편, 지난 3일 전 매니저 2인이 서울서부지법에 박나래 소유 부동산을 상대로 가압류를 걸었다고 알려졌다. 재직 기간동안 당한 피해를 호소하며 1억원 상당의 손해배상 청구 소송도 예고했다. 이들은 박나래가 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등을 했다고 주장하고 있다. 이를 증명할 자료도 법원에 제출한 것으로 알려졌다.

박나래 측은 전 매니저들의 무분별한 금품 요구를, 전 매니저 측은 각종 괴롭힘에 대해 주장하고 있는 상황이다. 박나래 측은 전 매니저들이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등의 갑질 의혹에는 답하지 않았다.

현재 박나래는 유튜브 채널 ‘나래식’ 호스트로 출연 중이며 인기 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일-도레미 마켓’, ‘나 혼자 산다’ 등에 출연 중이다.

방송가에 따르면 박나래는 갑질 의혹이 불거지자 예정되었던 예능 촬영을 취소했다. ‘놀라운 토요일’, ‘구해줘 홈즈’ 등 사전에 촬영을 마친 프로그램은 편집 없이 등장했다.

◆이하 갑질 의혹 관련 박나래 소속사 입장 전문

안녕하세요. 주식회사 앤파크입니다.

최근 박나래 씨의 전 매니저 분들의 주장에 기반한 일부 언론 보도와 관련하여 정확한 사실관계를 확인 중입니다. 입장 발표가 늦어져 혼란과 걱정을 끼쳐 드린 점, 먼저 깊이 사과드립니다.

박나래 씨와 약 1년 3개월간 근무했던 직원 두 명은 최근 당사를 퇴사하였고, 당사는 이에 따라 퇴직금을 정상적으로 지급하였습니다. 그러나 퇴직금 수령 이후, 해당 직원들은 추가로 회사의 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구하였습니다.

당사는 소규모 인력으로 운영되는 1인 기획사로, 최근에서야 대중문화예술기획업 등록이 지연된 사실을 확인하였습니다. 해당 업무는 문제 제기를 한 전 직원들이 담당하던 부분이었고, 이들은 당시 등록 절차가 모두 완료되었다고 허위 보고를 하였던 것으로 파악되었습니다. 이들은 퇴사 후 이 같은 내용을 언론에 제보하였고, 당사는 관련 취재 문의를 통해 해당 상황을 정확히 인지하게 되었습니다. 운영상 미흡했던 점에 대해서는 깊이 반성하며, 현재 적법한 절차를 신속히 이행하고 있습니다.

또한 이들은 시간이 지날수록 새로운 주장들을 추가하며 박나래 씨와 당사를 계속해서 압박하였고, 이에 따른 요구 금액 역시 점차 증가해 수억원 규모에 이르게 되었습니다. 박나래 씨는 함께 일했던 직원들의 갑작스러운 퇴사와 이어지는 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 인해 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있습니다.

당사와 박나래 씨는 운영상 부족했던 부분을 인지하고 있으며, 잘못이 있는 부분에 대해서는 책임을 회피할 의도가 없습니다. 그러나 사실과 다른 주장들로 인해 불필요한 오해와 압박이 지속되는 상황에서 더는 일방적인 요구에 끌려다닐 수 없다고 판단하였습니다. 이에 따라 법률 검토를 거쳐 필요한 법적 조치를 취하기로 결정하였습니다.

일부 언론에서 제기된 의혹들은 향후 법적 절차를 통해 명확히 밝혀질 것입니다. 정확한 사실관계가 확인되기 전까지, 추측에 기반한 보도나 그로 인한 불필요한 오해가 확산되어 박나래 씨 및 관계자들에게 추가적인 피해가 발생하지 않도록 신중한 보도를 부탁드립니다.

다시 한번 입장 표명이 늦어진 점 깊이 사과드리며, 당사는 향후 사실관계를 충실히 밝히고 필요한 조치를 성실히 진행하겠습니다. 감사합니다.

