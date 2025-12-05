Good Bye 린가드…FC서울과 작별 “새 도전 시작할 시점”

사진=FC서울 제공

프로축구 FC서울이 린가드와 작별한다.

FC서울은 2025시즌을 끝으로 린가드와의 계약을 종료했다. 린가드는 K리그 역사상 최고 네임밸류 선수다. 지난 2년간 팀을 대표하며 전력 상승을 꾀한 것은 물론, FC서울의 브랜드 가치와 위상을 크게 높이는 특별한 존재감을 보여줬다. 엄청난 신드롬을 불러일으키며 팀을 넘어 K리그 전체를 상징하는 선수로 활약해왔다.

FC서울은 린가드와의 연장 계약 옵션에 따라 더 함께하는 것을 추진했다. 오랜 시간 깊은 대화를 이어가며 동행을 이어갈 수 있도록 설득했다. 하지만 린가드는 새로운 도전을 시작할 시점이라 판단했다. 지난 2년간 FC서울에서의 시간에 깊이 만족하며 구단을 존중하지만 자신의 축구 여정의 다음 스테이지를 펼치고 싶다는 의지를 밝혔다.

린가드의 의지가 분명한 만큼 FC서울도 더는 잡을 수 없었다. 대승적으로 최종 수용키로 했다. FC서울은 K리그와 구단의 역사를 새롭게 써 내려가며 한결 같은 모습으로 팀을 위해 모든 것을 함께 해준 린가드에게 무한한 존경과 감사의 마음을 전하며, 긴 시간 고심했을 선수의 결정과 새로운 도전에도 아낌없는 응원을 보낼 예정이다.

린가드는 오는 10일 서울월드컵경기장에서 치러지는 ACLE 리그 스테이지 6차전 멜버른과의 경기에 나선다. 검붉은 유니폼을 입고 FC서울 소속으로 뛰는 마지막 경기다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]