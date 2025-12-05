이즈나, 데뷔 첫 시즌 그리팅…핑크빛 러블리 비주얼 눈길

Box 01 by Minimal Mockups. Free for personal and commercial use.

그룹 izna(이즈나)가 데뷔 첫 시즌 그리팅 ‘365 Knots’를 선보인다.

‘365 Knots’는 365일 매일 다른 매력으로 빛나는 izna의 순간들을 리본처럼 단단하게 묶어낸 시즌 그리팅으로, 설렘 가득한 하루를 함께할 수 있는 izna의 다양한 매력을 아낌없이 담아냈다.

이번 시즌 그리팅에는 2026년 캘린더를 비롯해 다이어리, 포토북, 스티커, 미니 포스터, 포토 카드, 북마크 등 다양한 구성품이 포함된다. izna 특유의 사랑스러움을 표현한 소프트 핑크 톤의 아기자기한 디자인이 팬들의 소장 욕구를 자극한다.

지난달 25일 데뷔 1주년을 맞이한 izna는 데뷔 앨범 ‘N/a’, ‘SIGN(사인)’, ‘BEEP(삡)’, 최근 발매한 미니 2집 ‘Not Just Pretty(낫 저스트 프리티)’까지 그동안 색다른 콘셉트와 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보였으며, 매 앨범 비약적인 성장세로 글로벌 팬들을 사로잡았다.

여기에 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회 돌파와 지난 10월 데뷔 첫 지상파 음악방송 1위 등 의미 있는 성과를 거뒀으며 지난달 개최된 글로벌 대표 K-POP 시상식 ‘2025 MAMA AWARDS’에서 페이보릿 라이징 아티스트(FAVORITE RISING ARTIST)를 수상하며 차세대 K-POP을 이끌 ‘글로벌 슈퍼루키’로 존재감을 공고히 했다.

지난 1년 동안 다채로운 활동으로 눈부신 성장을 입증한 izna는 데뷔 후 처음으로 시즌 그리팅을 선보이며 한 해를 특별하게 장식할 예정이다. izna의 데뷔 첫 시즌 그리팅 ‘365 Knots’는 5일부터 예약 판매를 시작하며, 각종 온라인 음반사이트를 통해 구매할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]